O zagueiro francês Jules Koundé pediu, nesta segunda-feira (1°), para "barrar" o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, no segundo turno das eleições na França em 7 de junho.

"Será importante barrar a extrema direita e o Reagrupamento Nacional. Não se trata de um partido que vai levar nosso país a mais liberdade e fraternidade", disse o jogador do Barcelona, na sala de imprensa na Alemanha, depois da vitória por um a zero da França sobre a Bélgica, nas oitavas de final da Eurocopa.

"Fiquei decepcionado com a direção que tomou o nosso país com um grande apoio a um partido que vai contra nossos valores de convivência, de respeito e que quer dividir os franceses", afirmou Koundé, referindo-se ao primeiro turno das eleições legislativas, realizado no último domingo (30), em que o RN e seus aliados obtiveram 33% dos votos, sendo a força mais votada.

Depois da vitória da extrema direita nas eleições europeia de 9 de junho na França, o presidente francês, Emmanuel Macron, dissolveu a Assembleia Nacional (Câmara baixa) e convocou eleições antecipadas. Desde então, a situação no país está sendo acompanhada pela seleção francesa.

O atacante Marcus Thuram pediu em 15 de junho para que os eleitores votassem contra o partido de Marine Le Pen, que se impôs na França com mais de 30% dos votos em 9 de junho.

Essas declarações receberam apoio de Kylian Mbappé, principal estrela e capitão da equipe francesa, que também pediu para que os franceses "votassem contra os extremos e as ideias que dividem".

Outros jogadores, como Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Olivier Giroud, se limitaram a estimular a participação eleitoral de seus compatriotas.

