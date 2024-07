PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS GAZA: Exército israelense bombardeia Gaza após série de projéteis disparados contra Israel

FRANÇA ELEIÇÕES: França entra em semana decisiva com a extrema direita muito perto do poder

FURACÃO CARIBE: Caribe se prepara para a chegada do 'perigoso' furacão Beryl

TRUMP JUSTIÇA EUA: Suprema Corte adia ainda mais o julgamento federal de Trump

=== ISRAEL PALESTINOS GAZA ===

FAIXA DE GAZA:

Exército israelense bombardeia Gaza após série de projéteis disparados contra Israel

Israel bombardeou o sul da Faixa de Gaza nesta segunda-feira (1º), depois que milicianos palestinos lançaram uma série de projéteis contra o seu território, após quase nove meses de guerra.

Palestinos Israel conflito



=== FRANÇA ELEIÇÕES ===

PARIS:

França entra em semana decisiva com a extrema direita muito perto do poder

A aliança de centro-direita do presidente Emmanuel Macron e a coalizão de esquerda iniciam nesta segunda-feira (1º) uma semana de campanha decisiva na França para evitar um novo governo de extrema direita na União Europeia (UE).

França eleições governo política parlamento



=== FURACÃO CARIBE ===

BRIDGETOWN:

Caribe se prepara para a chegada do 'perigoso' furacão Beryl

Beryl, o primeiro furacão da temporada no Atlântico em 2024, avançava nesta segunda-feira (1) pelo Caribe e as autoridades recomendaram que a população procure refúgio contra os ventos fortes e as tempestades provocadas pelo fenômeno de categoria 3.

Caribe EUA clima furacão Beryl meio ambiente



=== TRUMP JUSTIÇA EUA ===

WASHINGTON:

Suprema Corte adia ainda mais o julgamento federal de Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos remeteu nesta segunda-feira (1º) para um tribunal de primeira instância a questão da imunidade penal que Donald Trump reivindica enquanto ex-presidente, atrasando ainda mais o seu julgamento por supostamente tentar alterar os resultados das eleições de 2020.

EUA justiça política eleições

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Avião da Air Europa faz pouso de emergência no Brasil após turbulências deixarem vários 'feridos'

Um avião da Air Europa que fazia a rota Madri-Montevidéu realizou um pouso de emergência na madrugada desta segunda-feira (1º) em Natal, no Rio Grande do Norte, após "fortes turbulências" deixarem vários “feridos”, informou a companhia aérea.

Brasil aviação Espanha Uruguai

LIMA:

Começa no Peru julgamento da ex-candidata Keiko Fujimori pelo caso Odebrecht

A ex-candidata presidencial peruana Keiko Fujimori sentará no banco dos réus nesta segunda-feira (1º) na abertura do julgamento por lavagem de dinheiro como parte do escândalo da Odebrecht, pelo qual poderá receber uma pena de até 30 anos de prisão.

Brasil corrupção política Peru

MONTEVIDÉU:

Herdeiros políticos de Lacalle Pou e Mujica disputarão a presidência do Uruguai

Os herdeiros políticos do presidente Luis Lacalle Pou e do ex-chefe de Estado José Mujica disputarão em outubro as eleições presidenciais do Uruguai, após a celebração das votações internas partidárias no domingo (30), marcadas pelo menor índice de participação já registrado.

Uruguai eleições política internas

PANAMÁ:

Mulino assume o poder no Panamá desafiado pela economia e crise migratória

O direitista José Raúl Mulino assume, nesta segunda-feira (1º), a presidência do Panamá com a promessa de travar, com a ajuda dos Estados Unidos, a passagem de migrantes pela perigosa selva de Darién e reavivar a economia panamenha dependente do canal interoceânico.

EUA Colômbia Panamá governo política

HAVANA:

Cuba e Coreia do Sul preparam-se para abrir as suas embaixadas

Cinco meses depois do restabelecimento das relações diplomáticas, Cuba e Coreia do Sul preparam-se para abrir as suas embaixadas, um novo vínculo que "ilustra uma mudança geracional" na ilha comunista, aliada histórica de Pyongyang, e que reforça a posição de Seul na América Latina, segundo analistas.

Cuba diplomacia CoreiadoSul CoreiadoNorte

SANTIAGO:

Advogado americano pede responsabilização do Estado chileno sobre milhares de adoções ilegais

O advogado americano Jimmy Thyden, sequestrado quando nasceu no Chile e entregue ilegalmente para adoção, apresenta uma denúncia de responsabilidade do Estado chileno, no que se espera ser o início da reparação dos milhares de adoções ilegais.

Chile adoção

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia reivindica conquista de outras duas localidades na Ucrânia

A Rússia reivindicou nesta segunda-feira (1º) a captura de mais duas localidades no leste da Ucrânia, onde sua ofensiva registra avanços lentos, mas foi alvo de ataques ucranianos com drones que causaram cortes de eletricidade em regiões próximas à fronteira.

conflito Rússia Ucrânia

ROMA:

Itália anuncia apreensão gigantesca de insumos chineses para produzir drogas sintéticas

As autoridades italianas anunciaram nesta segunda-feira (1º) a apreensão de mais de sete toneladas de componentes químicos procedentes da China que teriam possibilitado a produção de milhões de comprimidos de MDMA, como o ecstasy, que teriam um valor de venda de centenas de milhões de euros.

Itália crime China narcotráfico

LONDRES:

Partido Trabalhista, o favorito a encerrar os 14 anos de poder conservador no Reino Unido

As eleições legislativas britânicas de 4 de julho poderão colocar fim aos 14 anos de governos conservadores, segundo todas as pesquisas, que apontam uma vantagem esmagadora ao Partido Trabalhista.

GB eleições política

LONDRES:

Confira como serão a eleição e o funcionamento da Câmara dos Comuns do Reino Unido

Confira como serão a eleição e o funcionamento da Câmara dos Comuns, a Câmara Baixa do Parlamento britânico, que terá os 650 representantes eleitos nas legislativas de 4 de julho:

GB política eleições

MADRI:

Justiça espanhola recusa conceder anistia a Puigdemont e mantém seu mandado de prisão

Um mês após aprovar a anistia para os independentistas catalães, o Supremo Tribunal espanhol recusou, nesta segunda-feira (1º), concedê-la ao separatista catalão Carles Puigdemont, e manteve o mandado de prisão contra o ex-presidente regional que fugiu da Espanha.

Catalunha política Espanha

NOVOSELYDIVKA:

Entre bombas e correspondências, uma carteira espalha esperança no leste da Ucrânia

São quase 8 da manhã e Ganna Fesenko veste seu colete à prova de balas e entra em sua van blindada. Assim começa o dia desta carteira que percorre diariamente as estradas do leste da Ucrânia, na linha da frente da guerra com a Rússia.

Ucrânia conflito Rússia economia

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Boeing confirma compra da Spirit Aerosystems por US$ 4,7 bilhões

A fabricante de aeronaves americana Boeing confirmou nesta segunda-feira que chegou a um “acordo definitivo” para comprar o seu terceirizado Spirit AeroSystems, acusado de apresentar problemas de qualidade.

EUA aeroespacial fusões empresas aviação

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

TIRANA:

Ismail Kadaré, a literatura como janela de liberdade contra a tirania na Albânia

O escritor albanês Ismail Kadaré, que faleceu nesta segunda-feira (1º) aos 88 anos, construiu uma obra monumental ao utilizar a literatura como um instrumento da liberdade sob a tirania comunista de Enver Hoxha, uma das piores ditaduras do século XX.

Albânia gente morte literatura

BRUXELAS:

UE afirma que normas de privacidade da Meta violam leis do bloco

A União Europeia acusou, nesta segunda-feira (1º), a gigante da tecnologia Meta, matriz do Facebook e Instagram, de violar as normas de privacidade digital do bloco, e com isso abrir um precedente à possível aplicação de uma multa bilionária.

UE empresas internet

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

== COPA AMÉRICA ===

-- Acompanhamento das partidas Bolívia-Panamá e EUA-Uruguai

=== EUROCOPA ===

-- Acompanhamento das partidas das oitavas de final França-Bélgica e Portugal-Eslovênia

