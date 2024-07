Zaga com três, sistema híbrido, Cristiano Ronaldo sem marcar... Portugal, legítimo candidato ao título da Eurocopa e que não dissipou dúvidas na primeira fase, enfrenta a Eslovênia em Frankfurt às 16h00 (horário de Brasília) pelas oitavas de final nesta segunda-feira (22).

Depois de ter feito uma fase preparatória quase perfeita com recordes, vencendo todos os dez jogos, a seleção portuguesa chegou à Euro-2024 como uma das favoritas liderada pelo técnico espanhol Roberto Martínez.

Embora tenha terminado em primeiro lugar no Grupo E, a fase de grupos foi menos brilhante, já que Portugal venceu a República Tcheca com um placar apertado (2-1) e sofreu uma derrota (2-0) para a Geórgia, num jogo em que foram escalados vários reservas, por já estar classificado como primeiro colocado do grupo.

Portugal só conseguiu vencer com boa vantagem a Turquia (3-0), segunda colocada do grupo E.

Roberto Martínez testou diferentes esquemas táticos nesses jogos, alternando um 3-5-2 híbrido que mudava conforme o time atacava ou defendia com um 4-3-3 mais clássico.

Não está claro qual tática será utilizada contra a Eslovênia, que tem como destaque o goleiro do Atlético de Madrid, Jan Oblak, e conseguiu empatar com Inglaterra e Dinamarca.

- Favorito, mas com dúvidas -

Os portugueses são francos favoritos contra os eslovenos, mas a derrota diante da Geórgia, que foi goleada pela Espanha (4-1) nas oitavas de final neste domingo, alimentou dúvidas sobre a equipe de Roberto Martínez.

"Temos que aprender com o que não fizemos bem. E tentar não cometer os mesmos erros no próximo jogo", disse o zagueiro Pepe, que continua a liderar a defesa portuguesa apesar de ter 41 anos.

A imprensa portuguesa foi especialmente crítica às experiências táticas realizadas pelo treinador espanhol.

"É difícil ver na cara deles (dos jogadores) que esta é uma equipe que sabe o que faz e acredita nisso", criticou o jornal A Bola.

Estas dúvidas se devem também ao fato de seu capitão e estrela, o veterano Cristiano Ronaldo, de 39 anos, ainda não ter marcado um gol na Alemanha, embora tenha se mostrado ativo e solidário nos jogos disputados.

Apesar de não ter marcado nenhum gol, Roberto Martínez tem mostrado grande confiança em CR7, a quem considera intocável.

No entanto, Portugal não depende apenas do seu capitão, tendo um elenco repleto de estrelas, de Bernardo Silva a Rafael Leão, passando por Bruno Fernandes, Rúben Dias e João Cancelo.

Os portugueses não poderão ficar confiantes demais diante dos eslovenos, que têm qualidade e experiência nas duas áreas.

A Eslovênia não conta apenas com Oblak, um dos melhores goleiros desta Eurocopa, mas também com o atacante como Benjamin Sesko, do Leipzig, um dos mais promissores do continente.

rbs-ati/bvo/eb/pm/aam