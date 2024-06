Recuperado de sua grave lesão, o zagueiro Éder Militão voltou a jogar em seu bom nível no início da Copa América-2924 o que dá uma tranquilidade ao seu técnico Carlo Ancelotti, que enfrenta uma escassez de zagueiros sem precedentes no Real Madrid.

Também nos Estados Unidos, onde está de férias, Ancelotti viu há pouco a saída de Nacho para o futebol saudita e conta agora apenas com Militão, Antonio Rüdiger e David Alaba para a zaga, fora a eventual ajuda do meia Aurélien Tchouaméni.

Alaba, além disso, está lesionado desde o final do ano passado e ainda vai precisar de alguns meses para se reintegrar ao elenco do atual campeão espanhol e da Liga dos Campeões.

Enquanto o clube busca reforços, de olho no promissor zagueiro francês Leny Yoro (Lille), Ancelotti acompanha a evolução de seus jogadores brasileiros da pequena cidade de Darby (Montana), onde desfruta de sua paixão por cavalos.

Por enquanto, Militão foi titular nos dois primeiros jogos da Seleção, que na terça-feira fechará a fase de grupos com um duelo crucial contra a embalada Colômbia, em Santa Clara (Califórnia).

O Brasil precisa da vitória para terminar em primeiro lugar no Grupo D e evitar um confronto acirrado nas quartas de final, muito provavelmente contra o Uruguai.

- Brasil no mercado -

Militão, o líder da defesa 'merengue' nos últimos anos, perdeu grande parte da temporada passada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em agosto de 2023.

O brasileiro voltou a tempo de ajudar os companheiros na fase decisiva da Liga dos Campeões mas, com a falta de ritmo competitivo, Ancelotti manteve a confiança em Nacho e Rüdiger.

Já no Brasil voltou a ser titular apesar da grande competição que existe nessa posição. O técnico Dorival Júnior optou por ele na zaga desde o início junto com Marquinhos, levando para o banco Gabriel Magalhães e Bremer, cobiçados zagueiros do Arsenal e da Juventus.

A zaga 'canarinha' foi pouco testada no empate em 0 a 0 na abertura contra a Costa Rica, mas na sexta-feira Militão deixou uma boa impressão na vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai.

O zagueiro deu sinais claros de recuperação de velocidade e contundência nos duelos e frustrou o jovem atacante do Brighton Julio Enciso, destaque da seleção paraguaia, que fez o possível para brilhar no torneio.

A Copa América permitirá que continue ganhando rodagem contra adversários cada vez mais desafiadores, a começar pela Colômbia de Luis Díaz e James Rodríguez, que chega com confiança nas alturas após 25 jogos invicta.

Caso não ocorram imprevistos, Militão deve começar a temporada como titular do Real Madrid na Supercopa da Europa, no dia 14 de agosto, contra a Atalanta.

Esse confronto em Varsóvia poderá marcar a estreia oficial com a camisa merengue do francês Kylian Mbappé e do jovem atacante brasileiro Endrick, que Ancelotti também acompanhará de perto nestes dias.

Enquanto tentam conquistar o troféu continental, vários jogadores da seleção brasileira lidam com questões relacionadas ao seu futuro, como Raphinha (Barcelona) e Douglas Luiz (Aston Villa), que neste domingo foi transferido para a Juventus em uma transação de cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões pela cotação atual).

