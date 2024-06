Uma pessoa morreu e outras nove, incluindo um bebê, ficaram feridas neste domingo (30) em um bombardeio russo que atingiu uma estação de correios em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais.

"Nove pessoas ficaram feridas. Entre elas, um bebê de 8 meses e uma mulher, os outros são homens. Um homem, funcionário dos correios, morreu", disse o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, no Telegram.

Segundo ele, esse bombardeio foi realizado com o auxílio de uma "bomba planadora", um tipo de arma muito destrutiva e cada vez mais utilizada pelas forças russas.

A cidade de Kharkiv, no nordeste do país, é frequentemente atacada por tropas russas que lançaram uma ofensiva terrestre na sua região no dia 10 de maio. Esta ofensiva permitiu à Rússia tomar várias cidades perto da fronteira, antes de ser detida por reforços ucranianos.

No sábado, sete pessoas morreram e quase 40 ficaram feridas em um ataque russo na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, segundo as autoridades locais, que declararam um dia de luto neste domingo.

