PRINCIPAL NOTÍCIA

IRÃ ELEIÇÕES: Candidatos reformista e ultraconservador disputarão 2º turno presidencial do Irã

=== IRÃ ELEIÇÕES ===

TEERÃ:

Candidatos reformista e ultraconservador disputarão 2º turno presidencial do Irã

O candidato reformista Masud Pezeshkian e o ultraconservador Said Jalili disputarão a presidência do Irã em 5 de julho, depois de liderarem os resultados do primeiro turno, marcado pela participação mais baixa desde a Revolução Islâmica de 1979.

(eleições Irã política, 441 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CORUMBÁ:

Casal de tuiuiús salvo das queimadas demonstra resiliência do Pantanal

Refugiados em seu ninho, no alto de uma árvore com vista para a vegetação queimada, um casal de tuiuiús, ave-símbolo do Pantanal, representa a resistência deste santuário de biodiversidade assolado pelos incêndios.

(meio-ambiente Brasil, 604 palavras, já transmitida)

Por Vitoria VÉLEZ

PANAMÁ:

Justiça do Panamá absolve 28 acusados no caso 'Panama Papers'

Um tribunal do Panamá absolveu na sexta-feira 28 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro relacionada ao extinto escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, epicentro do escândalo internacional "Panama Papers", que começou em 2016.

(Brasil justiça corrupção Panamá, 688 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Grupo colombiano Aterciopelados defende a Amazônia em Londres

O grupo colombiano Aterciopelados, premiado três vezes no Grammy Latino, se apresentou esta semana na capital britânica para arrecadar fundos para a proteção da Amazônia e fazer um apelo para salvar "um planeta em crise".

(Colômbia meio-ambiente música gente GB, 427 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Latinos na França temem vitória da extrema direita

Em plena campanha eleitoral legislativa na França, os migrantes latino-americanos estão preocupados com as políticas anti-imigração que o partido de extrema direita, líder nas pesquisas, promete aplicar se obtiver a maioria parlamentar.

(França México Peru Latam eleições migração, 493 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Trabalhadores migrantes são essenciais para o sistema de saúde britânico

Dos serviços de emergência aos oftalmologistas e laboratórios, os trabalhadores estrangeiros constituem uma grande proporção da força de trabalho do serviço de saúde do Reino Unido e são essenciais para o NHS, o venerado sistema de saúde gratuito.

(eleições saúde GB imigração migração, 706 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento do GP da Áustria de F1

- Acompanhamento da Eurocopa

- Acompanhamento da Copa América

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

LAUSANNE:

Da Ucrânia a Gaza, a geopolítica marcará presença em Paris-2024

Evitando boicotes e exclusões, o COI conseguiu reunir delegações de todo o mundo para os Jogos Olímpicos de Paris (26 de julho a 11 de agosto), mas ainda enfrenta o desafio de alcançar uma bolha pacífica.

(AFG PLE BLR ISR RUS conflito Rússia Palestinos 2024 Belarus Afeganistão Israel Ucrânia UKR Oly, 777 palavras, já transmitida)

LAUSANNE:

Trégua olímpica, um conceito repetido, porém difuso

Mal definida e não vinculante, a trégua olímpica se instalou no discurso público à medida que se aproximam os Jogos de Paris, em nome de uma tradição antiga amplamente repetida. Como e por qual motivo?

(conflito diplomacia 2024 política Oly, 564 palavras, já transmitida)

PARIS:

Violência no mundo volta a colocar à prova o ideal olímpico

Como toda utopia, o ideal olímpico volta a se chocar com a realidade: atentados, boicote e propaganda por parte dos regimes ditatoriais fazem parte da história dos Jogos, da mesma forma que os títulos olímpicos e os recordes dos campeões.

(história Paris 2024 política Oly, 754 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com