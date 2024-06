Quando o Brasil precisava de seus jogadores jovens para vencer e convencer em Las Vegas, Savinho foi a carta na manga do técnico Dorival Júnior na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, pelo Grupo D da Copa América dos Estados Unidos-2024.

Embora Vinicius Jr tenha sido o centro das atenções com seus dois gols liderando a seleção brasileira no Estádio Allegiant, Savinho teve um papel importante numa vitória que era urgente após o empate em 0 a 0 na estreia contra a Costa Rica. O jovem de 20 anos marcou um dos quatro gols, seu primeiro com a 'Amarelinha'.

O atacante do Girona, time revelação no Campeonato Espanhol que brigar durante longos períodos pelo título com os pesos pesados Real Madrid e Barcelona, foi a novidade na escalação de Dorival em relação à estreia.

Ele acompanhou Vinicius Jr e Rodrygo no ataque, na posição que Raphinha ocupou na primeira partida da seleção, e mais do que respondeu ao voto de confiança recebido durante os 72 minutos em que esteve em campo.

"Não acredito no momento que estou vivendo”, disse o jogador à TV Globo após o término da partida.

Savinho tem sido uma aposta pessoal de Dorival Júnior, no comando desde janeiro, quando substituiu Fernando Diniz com a missão de corrigir o rumo da equipe.

O Brasil teve um péssimo início nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, ficando na sexta colocação na tabela, com apenas sete pontos em seis partidas (duas vitórias, um empate e três derrotas). Isso custou a cabeça de Diniz.

- De Wembley a Las Vegas -

Impulsionado pelo bom momento no Girona, o habilidoso Savinho estreou na seleção brasileira num amistoso em março.

Não foi uma partida qualquer: o Brasil jogava contra a sempre temível Inglaterra no emblemático estádio de Wembley.

Mostrando sua confiança, Dorival deu a ele a oportunidade em campo e o jogador entrou aos 78 minutos. Dois minutos depois, outra das grandes esperanças do futebol brasileiro, Endrick, marcaria o gol da vitória por 1 a 0.

Em junho foi novamente chamado pelo técnico e disputou um amistoso contra o México vencido por 3 a 2. Em seguida, estreou como titular em uma escalação alternativa na qual muitas caras novas tentavam convencer antes da Copa América. Ele deu uma assistência.

Savinho teria minutos, poucos dias depois, no empate em 1 a 1 com os Estados Unidos.

Com esses três jogos pela Seleção, chegou à Copa América e quando a pressão aumentou teve a oportunidade de brilhar sob as luzes de Las Vegas.

