O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar na pole position da corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria da Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação nesta sexta-feira (28).

O tricampeão mundial levou a melhor em um Q3 muito tático, no qual os pilotos saíram no último momento para tentar apenas uma volta rápida.

"Estou muito feliz por conseguir o primeiro lugar na classificação da sprint diante dos meus fãs para a nossa corrida em casa. Tudo correu muito bem hoje. O carro foi estava bom de dirigir e encontramos o melhor acerto rapidamente. É um ótimo início de fim de semana”, explicou Verstappen.

O holandês da Red Bull superou as McLaren do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri por 93 e 301 milésimos de segundo, respectivamente.

O britânico George Russell (Mercedes) fez o quarto tempo, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), do seu companheiro e compatriota Lewis Hamilton e do mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que teve um problema de motor ao sair dos boxes, não conseguiu marcar tempo e vai largar apenas na décima posição.

As duas Alpine conseguiram mais uma vez passar para o Q3, como fizeram em Barcelona no fim de semana passado, confirmando o seu progresso recente. Os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly largarão na oitava e nona posições, respectivamente.

Já a Aston Martin decepcionou. O canadense Lance Stroll (12º) e o veterano espanhol Fernando Alonso (13º) foram superados até pela modesta Haas do dinamarquês Kevin Magnussen (11º).

A largada da corrida sprint está programada para as 07h00 (horário de Brasília) deste sábado (29), no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

-- Grid de largada da corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

3ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

5ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

7ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

8ª fila:

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

9ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

10ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

nb/dar/cb/aa