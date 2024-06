A jornalista cubana Alondra Santiago, cujo visto foi revogado pelo governo do Equador após ser acusada de atentar contra a segurança do Estado, deixou o país, anunciou seu advogado, Carlos Soria, nesta sexta-feira (28).

"Alondra teve que deixar o país", disse Soria ao portal digital Primera Plana, sem detalhar para onde viajou.

Na segunda-feira, Vice-Ministério da Mobilidade Humana decidiu revogar o visto por tempo indeterminado concedido a Santiago, que vive no Equador há duas décadas, por ter cometido "atos que ameaçam a segurança pública e a estrutura do Estado" que o governo não especificou.

O advogado divulgou em sua conta na rede social X um vídeo da jornalista, que expressou que sua vida está em risco. "Nas últimas horas eu tomei a difícil decisão de deixar meu país, Equador, e não serei deportada", afirmou, enfatizando que sai "mais cedo, legalmente, porque não serei parte do show que o governo está fazendo para cobrir sua incompetência e a violência contra o povo".

A jornalista faz parte do canal digital Ingo, no qual transmitiu há quase um mês o videoclipe "¡Salve, oh patria!", título do hino do Equador, que cantou tocando ukulele e intercalando versos nos quais criticava o presidente Daniel Noboa.

"Este é o nosso hino, mas o presidente não sabe nem cantá-lo, nem aprende. Ele só está interessado em parecer mais alto, mas não tem sapatos suficientes para governar", cantou.

No vídeo desta sexta, Santiago acrescentou ainda que "nesta última semana vi em primeira mão o rosto do autoritarismo e da violência" e que "querem me silenciar, hoje minha integridade física, emocional e mental estão comprometidas. Hoje minha vida corre perigo de um abusador de poder".

sp/nn/yr/aa