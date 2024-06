O rio Sena continua muito poluído para permitir banhos, segundo os resultados das análises realizadas entre 16 e 23 de junho e que foram publicadas nesta sexta-feira (28) pela Prefeitura capital francesa, um mês antes do início dos Jogos Olímpicos.

"A qualidade da água continua degradada devido a um contexto hidrológico desfavorável: chuvas, caudais elevados, pouca luz solar, temperaturas mais baixas do que o habitual nesta época e poluição rio acima", afirmou.

"Esperamos que a situação melhore esta semana tendo em conta as previsões meteorológicas", comentou à AFP a prefeitura da região de Paris.

O prefeito regional Marc Guillaume já havia avisado que os banhos não seriam autorizados no início de julho devido à alta vazão do rio, que há um mês é seis vezes maior que o normal nesta época, com pico de 666 metros cúbicos por segundo no domingo, 23 de julho, quando o habitual nesse período fica entre 100 e 150 metros cúbicos.

Por este motivo, o ensaio da cerimônia de abertura agendado para segunda-feira teve que ser adiado.

A concentração das duas bactérias fecais em que se baseia o regulamento para autorizar o banho sofreu um aumento acentuado face aos valores das duas primeiras semanas de junho, com picos muito elevados entre 18 e 20 de junho.

Estes maus resultados, devidos em grande parte às condições meteorológicas adversas, reforçaram as dúvidas sobre se as provas de triatlo e natação em águas abertas podem ser realizadas no rio, conforme planejado.

Até a cerimônia de abertura, com desfile ao longo de seis quilômetros do rio, está em risco devido ao grande fluxo de água.

Em caso de chuvas intensas, a água não tratada (mistura de chuva e esgoto) pode acabar no rio, situação que as obras de retenção inauguradas pouco antes dos Jogos pretendem evitar.

O plano B consiste em adiar os testes por alguns dias, mas não uma mudança de cenário.

