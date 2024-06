O ex-ministro da Defesa da China Li Shangfu, destituído de maneira abrupta do cargo no ano passado, sem explicações, foi expulso do Partido Comunista, informou o canal estatal CCTV nesta quinta-feira (27).

"O Politburo (...) decidiu expulsar Li Shangfu do partido, eliminar suas credenciais como representante do XX Congresso Nacional e transferir as suas supostas questões penais para os órgãos da Procuradoria militar para revisão e tramitação", informou a rede de notícias.

Li Shangfu "provocou um grande danos à causa do Partido, à defesa nacional e ao desenvolvimento das Forças Armadas, assim como à imagem dos funcionários de alto escalão", destacou o canal, ao anunciar a decisão do Politburo do Partido Comunista.

Li é "suspeito de corrupção", informou a CCTV nesta quita-feira. O ex-ministro foi acusado de "aproveitar o cargo" e de "ter recebido enormes quantias de dinheiro", segundo a emissora.

A última aparição pública de Li Shangfu aconteceu em 29 de agosto de 2023. A destituição aconteceu após uma reforma da cúpula da unidade do Exército chinês responsável pelos mísseis estratégicos, em particular os nucleares.

No ano passado, as autoridades anunciaram uma nova direção para esta unidade, mas não explicaram os motivos da mudança.

