O lateral-esquerdo da seleção brasileira Guilherme Arana disse compreender as críticas recebidas pela equipe após o empate em 0 a 0 com a Costa Rica e garantiu que isso pode motivar um crescimento do Brasil na Copa América-2024.

"Quando os resultados não chegam é normal que apareçam críticas, mas estamos bem, estamos todos concentrados, todos queremos vencer", garantiu o jogador durante a coletiva de imprensa em Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

"É normal que cheguem críticas, isso nos fortalece e faz com que trabalhemos cada vez mais para alcançar nossos objetivos", disse o lateral do Atlético-MG.

A seleção brasileira desembarcou na terça-feira na cidade dos cassinos para se preparar para a segunda partida do Grupo D, contra o Paraguai, que também precisa dos três pontos após a derrota por 2 a 1 para a Colômbia na estreia.

Na segunda-feira, o Brasil esbarrou na forte retranca da Costa Rica, dando motivos para quem alerta sobre a equipe estar abaixo do nível de seleções brasileiras do passado.

"O jogo contra a Costa Rica já passou, agora temos que pensar no Paraguai", disse Arana. "O resultado não foi o que queríamos, mas temos mais duas oportunidades".

"Respeitamos os nossos adversários, mas somos a seleção brasileira e temos o objetivo de vencer", destacou.

O ex-jogador do Sevilla e da Atalanta tampouco quis se aprofundar sobre os comentários de alguns companheiros, como Vinicius Jr., a respeito do estado do gramado de segunda-feira no SoFi Stadium, em Inglewood, Los Angeles.

"Já se falou muito sobre isso. É preciso se acostumar com o campo", afirmou. "Claro que favorece a seleção que tem uma proposta como a Costa Rica, mas não é desculpa, essas dificuldades devem ser superadas".

Embora o duelo contra o Paraguai seja disputado num campo coberto, no Allegiant Stadium, o Brasil enfrenta dois dias de treinos sob o calor sufocante de Las Vegas, onde as temperaturas ultrapassam os 40º Celsius.

"Sim, faz muito calor, mas em Belo Horizonte também. Estou acostumado", garantiu Arana se referindo à cidade do seu clube.

