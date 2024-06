Homens armados mataram sete pessoas na noite de terça-feira em uma casa na região de Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, informaram as autoridades.

"Às 19h30, na zona rural do município de Rionegro, ocorreu um lamentável crime, no qual sete pessoas foram assassinadas", disse o coronel Carlos Andrés Martínez Romero, comandante da Polícia do departamento de Antioquia.

O massacre aconteceu quando "10 indivíduos armados invadiram uma casa" em uma área conhecida como 'Cabeceras', a quase 20 quilômetros de Medellín, disse Martínez, que ofereceu uma recompensa equivalente a 12 mil dólares (65 mil reais) por informações sobre os criminosos.

As autoridades não divulgaram informações sobre a identidade ou idade das vítimas. Os criminosos fugiram em um comboio de vários carros e motocicletas, segundo a imprensa local.

Desde o início do ano, vários líderes do narcotráfico foram detidos em Rionegro e suas imediações.

Vários grupos de narcotraficantes estão presentes na região, incluindo o 'Clan del Golfo', o mais influente do país, segundo a organização independente 'Mesa de Derechos Humanos del Oriente de Antioquia'.

