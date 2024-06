Lionel Messi completa 37 anos nesta segunda-feira (24), mais um aniversário em que o craque argentino comemora em plena Copa América nos Estados Unidos e já sonhando com a grande final, que será disputada em Miami no dia 14 de julho.

Não é apenas mais um aniversário para o capitão da 'Albiceleste'. É um dia perfeito para relembrar, em sua última participação numa Copa América, a sétima de sua carreira, os inúmeros feitos que definiram a trajetória de um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Das ruas de Rosário, sua terra natal, aos estádios mais emblemáticos do planeta, Messi deixou uma marca indelével nos livros de história do futebol e na memória de milhões de torcedores.

Campeão mundial em 2022 e campeão da América em 2021. Campeão olímpico em Pequim-2008. Oito Bolas de Ouro e três prêmios Fifa The Best. Duas Bolas de Ouro (2014 e 2022) como melhor jogador de uma Copa do Mundo. Duas vezes melhor jogador da Copa América (2015 e 2021).

Seis vezes artilheiro da Liga dos Campeões. Duas vezes melhor jogador da Europa. Um prêmio Laureus (2019).

No total, 57 prêmios individuais que falam de sua vida e obra.

"Tive a sorte de ter conquistado tudo na minha carreira (...) Meu maior prêmio foi a Copa do Mundo. Muitos torcedores no mundo queriam que a Argentina fosse campeã em parte por minha causa. Não falta nada para eu conquistar. Ganhei tudo", diz Messi.

- "Feliz aniversário, capitão!" -

O mundo não demorou a reagir ao seu aniversário e as redes sociais se encheram de inúmeras mensagens, fotos e vídeos em homenagem ao maior jogador das últimas décadas. As hashtags #messibirthday e #cumplemessi fizeram furor na internet.

"Mais um ano comemorando com a 'Celeste y Blanca'. Feliz aniversário, capitão!", publicou a Federação Argentina de Futebol (AFA) em suas redes sociais, acompanhando a postagem com diversas fotos mostrando os momentos mais marcantes de Messi vestido com a 'albiceleste'.

A Fifa, por sua vez, destacou em suas contas online a frase "Um jogo de 37 anos e 5 Copas do Mundo" e ilustrou as publicações com vídeos das jogadas de Messi nas Copas do Mundo da Alemanha-2006, África do Sul-2010, Brasil-2014, Rússia-2018 e Catar-2022.

"Quero desejar um feliz aniversário a Lionel Messi, capitão da seleção vencedora da Copa do Mundo da Fifa e um jogador incrível", escreveu o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Você é alguém que faz o mundo sonhar com a sua grandeza. Continue sempre fazendo isso e inspirando todos a praticar e desfrutar do nosso lindo esporte. Aproveite este dia especial e até breve", finalizou o dirigente.

A Conmebol também se juntou às comemorações e escreveu em suas redes "FELIZ ANIVERSÁRIO 10! Ídolo da Argentina e líder mundial. Viva Lionel Messi!"

- Recordes e mais recordes -

Envolvido na disputa da Copa América dos Estados Unidos-2024, Messi se tornou o jogador com mais partidas disputadas na história do torneio continental ao atingir a marca de 35 jogos em sua estreia contra o Canadá.

O camisa 10 dividia essa honra com o goleiro chileno Sergio Livingstone (34 jogos) desde a final da Copa América do Brasil-2021, onde a 'Albiceleste' se sagrou campeã.

A Copa de 2024 também pode dar ao craque argentino mais dois recordes: tornar-se o maior artilheiro da história da Copa América e ser o primeiro jogador a vencer o torneio duas vezes consecutivas como capitão.

O brasileiro Zizinho e o argentino Norberto Méndez são os maiores artilheiros da história da Copa América com 17 gols cada. Messi, com 13, precisa de quatro gols para empatar e cinco para estabelecer um novo recorde.

