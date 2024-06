O Tortugas Open Mall, um shopping em Tortuguitas, em Buenos Aires, na Argentina, foi palco de uma guerra no último sábado (22/6). Mais de 200 adolescentes se envolveram em uma grande briga na praça de alimentação do centro comercial. A confusão terminou após intervenção policial. Pelo menos quatro jovens ficaram feridos por arma branca e outros 15 foram detidos.





Segundo a polícia local, os jovens se reuniram por conta de uma convocação nas redes sociais chamada “Juntada Pilchera”, encontro de jovens e adolescentes que querem mostrar aos outros suas roupas de marca. Não está claro qual foi o gatilho para a confusão.











Segundo a imprensa local, entre os feridos estava um menino de 14 anos, com corte superficial no pulso esquerdo; outro menor de 16 anos, com lesão nas costas; um garoto de 15 anos, com cortes no abdômen e na perna direita; e outro menino de 16 anos que recebeu facada no abdômen. As vítimas estavam fora de perigo. Até o momento, dois dos garotos permanecem em observação.











A Polícia de Buenos Aires prendeu um jovem de 15 anos, que carregava uma faca da marca Tramontina. Mais tarde confirmaram mais 14 presos e duas armas brancas apreendidas. Relatos da imprensa internacional dizem que diversas famílias saíram correndo no meio da disputa e lojas chegaram a baixar as portas por precaução.











“Ao chegar, observam cerca de 250 menores de idade de diferentes sexos se golpeando, por isso, procedem a intervir e tentar separar, conseguindo dispersar a multidão. Como resultado da briga, 4 ficaram feridos com cortes de faca”, diz trecho do relatório policial.





A Unidade de Instrução Funcional Juvenil (UFI) de San Martín e a Delegacia Nº 3 de Malvinas Argentinas investigam o caso. Imagens das câmeras de segurança do shopping serão usadas para identificar todos os envolvidos.