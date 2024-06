A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta sexta-feira (21), com a Nvidia continuando a cair enquanto os operadores tentavam consolidar os ganhos de um recente aumento nas ações de tecnologia.

O índice industrial Dow Jones fechou com alta de menos de 0,1% aos 39.170,36 pontos. O índice ampliado S&P 500 caiu 0,2% para 5.464,61 pontos, assim como o Nasdaq, que terminou o dia em 17.689,36 pontos.

"Acredito que devido ao feriado de 19 de junho [Juneteenth], há muitas pessoas saindo de férias antes", disse à AFP Sam Stovall, da empresa de inteligência financeira CFRA, referindo-se ao feriado federal da última quarta-feira.

Stovall previu que as ações poderiam sofrer outra queda de 5% ou mais.

Os novos dados publicados nesta sexta-feira pela Federação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR) mostraram que as vendas de casas usadas caíram 0,7% em maio em relação ao mês anterior, enquanto os preços atingiram máximos históricos.

A Nvidia, que no início desta semana superou brevemente a Microsoft para se tornar a empresa mais valiosa do mundo em bolsa, viu o preço de suas ações cair pelo segundo dia consecutivo, terminando a jornada com uma queda de 3,2%.

No entanto, nem todas as notícias foram ruins para as empresas americanas: o McDonald's fechou com alta de 2,2% e a Nike terminou o dia com uma alta de 1,7%.

