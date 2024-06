O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking da ATP, derrotou nesta sexta-feira (21) o alemão Jan-Lennard Struff (41º) em três sets (6-2, 6-7 e 7-6) e se classificou para as semifinais do torneio ATP 500 de Halle.

Struff obteve 18 aces e salvou 16 dos 18 break points, mas não foi suficiente para evitar a eliminação.

"Foi um jogo muito difícil", disse Sinner. "Tive chances no segundo, tive chances no terceiro, mas não consegui aproveitar. Eu apenas tento aceitar esse tipo de desafio", acrescentou.

Sinner enfrentará o chinês Zhang Zhizhen na penúltima fase deste torneio na Alemanha.

A outra semifinal será disputada entre o alemão Alexander Zverev e o polonês Hubert Hurkacz.

--- Resultados desta sexta-feira do torneio ATP 500 de Halle:

Quartas de final

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-2, 6-7 (1/7), 7-6 (7/3)

Zhang Zhizhen (CHN) x Christopher Eubanks (EUA) 6-4, 4-6, 7-5

Hubert Hurkacz (POL/N.5) x Marcos Giron (EUA) 7-6 (7/5), 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Arthur Fils (FRA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4

