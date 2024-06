Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (21), afetados pela força do dólar e pelo enfraquecimento da atividade na zona do euro, após os fortes ganhos registrados durante a semana, enquanto os investidores monitoram o risco geopolítico no Oriente Médio.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, caiu 0,54%, para 85,24 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, que é usado pela primeira vez como contrato de referência, perdeu 0,68%, sendo negociado a 80,73 dólares.

No entanto, o Brent manteve-se acima dos 85 dólares e fechou a semana com uma alta superior a 3%, afirmou Ricardo Evangelista, analista da ActivTrades.

Na zona do euro, o índice Flash PMI publicado nesta sexta-feira pela S&P Global mostrou uma desaceleração da atividade manufatureira, que, no entanto, manteve-se ligeiramente em alta, registrando 50,8, frente aos 52,2 de maio.

Esses dados fortaleceram o dólar frente ao euro.

Por volta das 19h15 GMT, o dólar recuava 0,07% e era cotado a 1,0695 por euro.

O índice dólar, que compara o dólar a uma cesta de moedas, subia 0,18%.

Quando o dólar se fortalece, o custo do petróleo negociado em dólares aumenta, o que tende a pressionar os preços do barril.

Quanto aos riscos geopolíticos, o Exército israelense e o Hezbollah trocaram novos disparos transfronteiriços na noite de quinta-feira após uma escalada da retórica bélica entre os dois protagonistas, o que gera temores de uma prolongação da guerra.

"Toda a região poderia em breve ser envolvida em um conflito que poderia perturbar uma das principais zonas de produção mundial", afirmou Evangelista, embora o fornecimento de petróleo não tenha sido afetado por enquanto.

No entanto, a demanda mundial por petróleo recebeu um impulso positivo com a publicação, na véspera, pela Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA) de uma contração de 2,5 milhões de barris nos estoques comerciais de petróleo na semana passada.

