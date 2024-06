A Rússia afirmou nesta sexta-feira (21) que neutralizou 114 drones ucranianos durante a noite, direcionados principalmente contra a região de Krasnodar, no sul do país, onde uma pessoa morreu, segundo as autoridades locais.

Os sistemas de defesa antiaérea russos interceptaram e destruíram 70 drones sobre a Crimeia anexada, 43 drones sobre a região de Krasnodar e um drone sobre a região de Volgogrado, informou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

O Exército russo também destruiu seis drones navais ucranianos ao noroeste do Mar Negro, segundo o ministério.

Na região de Krasnodar, um ataque de drone atingiu uma central de calefação na cidade de Yuzhni e matou um de seus funcionários, afirmou o governador regional, Veniamin Kondratiev, no Telegram.

No distrito de Severski, vários edifícios administrativos de uma refinaria de petróleo também foram danificados, acrescentou o governador.

A Ucrânia, que há mais de dois anos enfrenta uma ofensiva russa em seu território, responde atacando regiões russas e, em particular, instalações do setor de energia.

Kiev prometeu levar os combates ao território russo em represália pelos vários bombardeios contra seu território.

