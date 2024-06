A Inglaterra empatou com a Dinamarca (1-1) nesta quinta-feira (20), em Frankfurt, e terá de esperar até a última rodada para conquistar uma vaga nas oitavas de final da Euro-2024.

O astro Harry Kane abriu o placar aos 18 minutos após um cruzamento de Kyle Walker, mas Morten Hjulmand empatou aos 34 com um chute de longa distância.

Com quatro pontos, a Inglaterra lidera o Grupo C, à frente da Dinamarca (2 pontos), Eslovênia (2 pontos) e Sérvia (1 ponto).

Os ingleses disputarão a classificação contra a Eslovênia na terceira e última rodada na terça-feira, dia 25, enquanto os dinamarqueses vão enfrentar a Sérvia no mesmo dia e horário (16h de Brasília).

Este jogo foi a reedição da semifinal de 2021, vencida então por uma empolgante seleção inglesa (2-1 após prorrogação).

Na atual edição do torneio, a Inglaterra já havia deixado dúvidas no ar no último domingo após uma vitória sem brilho sobre a Sérvia (1-0), mas chegou a Frankfurt com a possibilidade de garantir a classificação para as oitavas que silenciaria as críticas.

Com esse objetivo em mente, os jogadores comandados por Gareth Southgate começaram o jogo em busca da posse de bola no meio de campo e apostando na velocidade dos pontas para criar perigo.

Kyle Walker deu o primeiro aviso pela direita, mas Phil Foden errou o chute porque tentou dar muito efeito (13').

- Kane, 5 gols em Eurocopas -

Pouco depois, o lateral do Manchester City, muito atuante no início da partida, aproveitou o excesso de confiança de Victor Kristiansen para roubar uma bola perto da área e tocar para Kane, que não errou na pequena área marcando seu quinto gol em Eurocopas.

Depois de ter marcado 44 gols em sua primeira temporada no Bayern de Munique, Kane reencontrou as redes na Alemanha, marcando seu 64º gol pela seleção inglesa. Além disso, ele está agora apenas dois gols atrás de Alan Shearer, que com 7 gols é o maior artilheiro inglês em Eurocopas.

Longe de ousar procurar o segundo, a Inglaterra começou a ceder cada vez mais espaço à Dinamarca, que aceitou a oferta para punir a passividade inglesa.

O meia Morten Hjulmand chutou forte de uma distância de 28 metros longe do alcance de Jordan Pickford. A bola ainda bateu na trave esquerda antes de entrar.

Antes do intervalo, o meia Pierre-Emile Hojberg também buscou a sorte de longe com um chute que foi interceptado por Pickford (44').

A última grande jogada da Inglaterra foi um chute de Foden que foi diretamente nas mãos de Schmeichel (41'), enquanto Kane, em melhor posição para finalizar, pedia o passe.

Sem fluidez e aos trancos e barrancos, a Inglaterra começou o segundo tempo com um chute de Foden na trave (56') e outro de Bukayo Saka (58'), desviado. A ansiedade aumentava, com passes errados ou chutes precipitados em busca do gol que não chegava.

- Substituição dos 3 atacantes -

A saída de bola também não parecia funcionar, com uma série de defesas de Pickford com os pés levando preocupação aos torcedores ingleses, que ficaram tensos com uma tentativa de Christian Eriksen (64') logo em seguida.

Southgate decidiu intervir do banco e mudou a linha de ataque, retirando Foden, Saka e Kane para colocar Eberechi Eze, Jarred Bowen e Ollie Watkins (70').

O atacante do Aston Villa quase se tornou o herói da partida em sua primeira jogada, mas seu chute foi defendido pelo goleiro dinamarquês (71').

O banco inglês acabou torcendo para o fim do jogo, após duas últimas tentativas de Andreas Christensen (84') e Hojberg (85'), eleito o Melhor em Campo pela Uefa.

O empate acabou não sendo um resultado tão ruim para os 'Three Lions', já que com 4 pontos continuam na liderança do grupo antes de enfrentar a Eslovênia (3ª, 2 pontos) em Colônia, no dia 25 de junho.

A Dinamarca, com 2 pontos, enfrentará a lanterna Sérvia (1 ponto) em Munique, na mesma data e horário (16h de Brasília).

