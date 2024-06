Donald Sutherland, o ator enigmático cuja longa carreira incluiu filmes como "Jogos Vorazes" e "Os Doze Condenados", morreu aos 88 anos, anunciou seu filho Kiefer Sutherland nesta quinta-feira (20).

"Com pesar, conto a vocês que meu pai, Donald Sutherland, faleceu", escreveu Kiefer, também ator, na rede social X.

Em mais de 50 anos de carreira e cerca de 200 filmes, Sutherland se consagrou como um ator camaleônico, capaz de interpretar grandes vilões, anti-heróis e personagens românticos.

Destacado por seus 1,93 m de altura, foi um dos atores canadenses mais reconhecidos fora de seu país e recebeu um Oscar honorário em 2017.

"Nunca se intimidou com um papel, fosse bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e ninguém pode querer mais do que isso. Um vida bem vivida", acrescentou Kiefer.

Seu primeiro papel importante chegou em 1967 com "Os Doze Condenados", protagonizado por Charles Bronson.

Outros de seus sucessos incluíram a comédia ácida "M.A.S.H" (1970) e o thriller "Klute - O Passado Condena" (1971), no qual interpretou um detetive particular, em um filme que também contou com a atuação de Jane Fonda.

Em 1977, Federico Fellini o contratou para "Casanova".

Ele participou de cerca de um filme por ano desde o início de sua carreira na década de 1970. Raramente atuou duas vezes com o mesmo diretor.

- "Versátil" -

Nascido em 17 de julho de 1935 em Saint John (New Brunswick, leste do Canadá), o ator teve uma infância marcada por graves problemas de saúde, como hepatite, poliomielite e febre reumática.

Aos 14 anos, se tornou DJ em uma rádio da Nova Escócia. Formado em teatro e engenharia pela Universidade de Toronto, se inclinou aos palcos e com 22 anos ingressou na Royal Academy of Dramatic Arts, em Londres.

Foi aclamado como "um dos atores de cinema e televisão mais versáteis do século", segundo a revista Variety.

Sua altura imponente, seu ar ausente e seus sorrisos enigmáticos lhe conferiam um grande carisma e singularidade.

Em meados da década de 1960, Sutherland participou de séries cult britânicas como "The Saint" e "Bowler Hat and Leather Boots".

Ele estreou no cinema com filmes de terror italianos, como "Castelo dos Mortos Vivos" (1964).

Mais recentemente, o ator se destacou como o presidente Coriolanus Snow, o ditador cruel de Panem em "Jogos Vorazes".

Donald Sutherland deixa cinco filhos, três deles com a atriz Francine Racette, sua terceira esposa desde 1972.

hg/sms/db-mel/nn/mvv/yr/ic