Os Estados Unidos impõem sanções econômicas a oito líderes e tenentes do cartel mexicano Nova Família Michoacana por tráfico de fentanil, cocaína e metanfetamina, além do contrabando de migrantes através da fronteira com o México, informou o Departamento do Tesouro nesta quinta-feira (20).

Os sancionados "realizaram atos atrozes, desde o controle das rotas de drogas até o tráfico de armas, lavagem de dinheiro e assassinato", declarará em Atlanta (sudeste) a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, segundo o texto distribuído à imprensa antes de seu discurso.

