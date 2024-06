Depois de começar a Eurocopa com uma vitória magra sobre a Sérvia (1 a 0), a Inglaterra pode conseguir a classificação para as oitavas de final nesta quinta-feira (20), contra a Dinamarca, na segunda rodada do Grupo C.

Dominantes no primeiro tempo, os 'Three Lions' não conseguiram se impor depois do gol de Jude Bellingham (13 minutos), no jogo mais pobre ofensivamente (11 finalizações no total) dos últimos 44 anos em Eurocopas.

A grande diferença entre a expectativa sobre uma equipe com talento de sobra e o desempenho mostrado na estreia não é algo novo, e as críticas ao técnico Gareth Southgate não demoraram a ressurgir.

"Esta equipe ainda está em rotação. Todo mundo espera que a gente dê show, mas há muito trabalho a fazer. Faltam algumas coisas. Tentamos encontrar as melhores soluções possíveis", defendeu Southgate em entrevista coletiva.

- Kane com mais liberdade -

Contra a Dinamarca, que deixou dois pontos escapar contra a Eslovênia (1 a 1), a Inglaterra pode carimbar a classificação para as oitavas de final e usar o terceiro jogo para rodar o elenco, como Southgate quer.

Tanto no aspecto físico como no tático, há várias coisas a corrigir, mesmo quando há sinais positivos como o próprio Bellingham e a sólida atuação de Marc Guéhi na defesa.

O principal ponto a trabalhar é o ataque, que pode ser diferente contra os dinamarqueses.

Harry Kane, que jogou isolado na frente contra a Sérvia para manter a defesa adversária perto da área e liberar espaço para os talentosos meias ingleses, pode ficar um pouco mais recuado e participar das construções ofensivas, como sabe e gosta de fazer.

Isso pode beneficiar Phil Foden, brilhante durante toda a temporada no Manchester City e eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês, mas que segue sem ser convincente na seleção.

- Foden precisa "pedir a bola" -

"Phil tem que mostrar que quer mais do que os outros, e pudemos ver que Bellingham é superior a ele nesse aspecto. Foden tem que reencontrar sua personalidade e fazer o que faz no Manchester City", opinou o ex-meia espanhol Cesc Fàbregas, em entrevista à BBC.

Para o ex-lateral do City Micah Richards, alguns ajustes táticos ajudariam Foden a se sentir melhor em campo.

"Devemos encontrar a maneira de tirar o melhor dele. É uma pena ver um jogador dessa qualidade entrar e sair do jogo", explicou Richards.

Um pensamento que não é compartilhado pelo o ex-atacante Ian Wright: "Não podemos sempre culpar o sistema. Ele [Foden] tem que provocar as coisas e pedir a bola".

Na quinta-feira, a Inglaterra irá enfrentar uma seleção que tem 14 jogadores com experiência na Premier League.

Contra a Eslovênia, a Dinamarca saiu na frente com um gol de Christian Eriksen no primeiro tempo, mas cedeu o empate e foi pressionada nos últimos 20 minutos de jogo.

Ingleses e dinamarqueses se enfrentaram várias vezes nos últimos anos: em 2020, empate em 0 a 0 e vitória da Dinamarca por 1 a 0 na Liga das Nações, mas em 2021, na última Euro, os 'Three Lions' venceram a semifinal de virada (2 a 1) na prorrogação.

fh/dam/mcd/cb/aa