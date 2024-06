Um grupo de 882 migrantes atravessou na terça-feira o Canal da Mancha, da França para o Reino Unido, o maior número em apenas um dia em 2024, anunciaram fontes oficiais nesta quarta-feira, a apenas duas semanas das eleições britânicas.

O combate à imigração irregular é um dos principais temas no debate político para as eleições de 4 de julho. O número anunciado pelo Ministério do Interior eleva para 12.313 a quantidade de pessoas que chegaram ao país desde o início do ano depois de atravessar o Canal da Mancha.

A chegada de imigrantes sem documentos em 2024, que percorrem o trajeto entre França e Reino Unido em pequenas embarcações, aumentou 18% na comparação com o mesmo período do ano passado, apesar das medidas mais severas adotadas pelo governo conservador nos últimos anos

Os migrantes que chegam de maneira irregular não podem solicitar asilo no Reino Unido.

Além disso, o primeiro-ministro Rishi Sunak tentou avançar com um plano de expulsões para Ruanda, uma medida polêmica que o governo conservador não conseguiu implementar.

Os conservadores, no poder há 14 anos, transformaram a luta contra a imigração irregular em uma prioridade desde o Brexit, mas não conseguiram reduzir as travessias no Canal da Mancha.

Com a aproximação das eleições, os conservadores recebem muitas críticas no tema por sua suposta incapacidade de impedir a imigração irregular.

Neste cenário, o partido de extrema-direita 'Reform UK', liderado pelo eurofóbico Nigel Farage, ameaça o segundo lugar dos conservadores nas eleições em que trabalhistas são grandes favoritos.

Algumas pesquisas mostram os trabalhistas com grande vantagem e 45% das intenções de voto, à frente dos conservadores (20%) e do Reform UK (15%), mas uma pesquisa recente chegou a mostra o partido de extrema-direita na segunda posição.

O Partido Trabalhista anunciou que não dará continuidade ao polêmico plano de expulsão para Ruanda, que é criticado pelas organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, razão pela qual pretende reforçar o controle do Canal da Mancha e reduzir a imigração irregular.

gmo-psr/zm/fp/aa