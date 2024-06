As cotações do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (18), uma continuação do movimento de ontem, em um mercado otimista sobre a recuperação da demanda com a chegada da temporada de férias de verão no hemisfério norte.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado na Europa com vencimento em agosto, subiu 1,28%, para 85,33 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano e para entrega em julho, avançou 1,54%, para 81,57 dólares.

"O mercado continuou a retomada de segunda-feira sem que surgissem notícias importantes", disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Existe uma convicção crescente de que os estoques mundiais de petróleo vão começar a cair logo, e isso deveria sustentar os preços do petróleo de forma duradoura no segundo semestre" devido à "demanda da temporada de verão" no hemisfério norte, explicou à AFP Tamas Varga, analista da PVM Energy.

