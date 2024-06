O capitão da França, Kylian Mbappé, que sofreu uma fratura no nariz na estreia dos 'Bleus' na Eurocopa contra a Áustria (1 a 0), "segue sendo dúvida" para o jogo contra o jogo de daqui a três dias contra a holanda, informou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta terça-feira (18).

O atacante se lesionou na reta final da vitória sobre os austríacos em Düsseldorf, ao se chocar com o ombro do zagueiro austríaco Kevin Danso em uma tentativa de cabeceio.

Mbappé deixou o campo com o nariz sangrando aos 41 minutos do segundo tempo e inclusive recebeu cartão amarelo por tentar voltar para o jogo sem o consentimento do árbitro, até ser substituído por Olivier Giroud.

O presidente da FFF, Philippe Diallo, disse na segunda-feira que o atacante não terá que passar por cirurgia, o que pode encurtar seu prazo de retorno.

