AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2024 ATÉ QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2024

Mundo

MUNDO - Mês do Orgulho - (até 30)

América

(+) TAMARA (Honduras) - Um ano após assassinatos de 46 mulheres, sobreviventes lembram o terror -

(+) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Leilão de recordações de futebol e esportes em Montevidéu - 16H00

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Presidente Lula assiste à cerimônia de posse de nova presidente da Petrobras Magda Chambriard - 16H30

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Presidente Lula participa do Dia do Cinema no Rio de Janeiro - 17H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de juros - 20H00

CARACAS (Venezuela) - Retomada das negociações de paz entre a Colômbia e o ELN - (até 31 de Julho 2024)

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Julho)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento do senador Robert Menendez e demais acusados de corrupção - (até 24 de Junho)

GUAYAQUIL (Equador) - Necrotério no porto equatoriano de Guayaquil repleto de mortos devido à violência - (até 31 de Dezembro)

SAN SALVADOR (El Salvador) - Visita da ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, para conhecer o “método Bukele” contra o crime - (até 19)

Europa

PARIS (França) - Semana de Moda de Paris: masculina - (até 23)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do papa Francisco - 05H00

Ásia-Pacífico

(+) PYONGYANG (Coreia do Norte) - Presidente russo, Vladimir Putin, visita a Coreia do Norte -

HANÓI (Vietnã) - Vladimir Putin visita o Vietnã - (até 20)

QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Mundial dos Refugiados -

América

(+) MÉXICO (México) - Presidente eleita Caludia Sheinbaum anuncia parte de seu gabinete ministerial -

BOGOTÁ (Colômbia) - 5.º ciclo de negociações entre governo da Colômbia e Farc - 11H00 (até 26)

EL CALLAO (Peru) - Inauguração após ampliação do cais de carga do porto de Callao - 16H00

Europa

VIENA (Áustria) - Austrian World Summit, conferência do clima organizada pela fundação Arnold Schwarzenegger -

SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Yoga -

SÁBADO, 22 DE JUNHO DE 2024

América

WHITE SANDS (Estados Unidos) - Retorno à Terra da cápsula Starliner da Boeing com dois astronautas a bordo -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Praticantes se reúnem em Copacabana para sessão de yoga ao nascer do sol - 06H00

DOMINGO, 23 DE JUNHO DE 2024

América

(+) Ingaí (Brasil) - Festa da Fogueira em Ingaí - 15H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Visita da presidente do Peru, Dina Boluarte - (até 30)

África

RUANDA - 30º aniversário do início da Operação “Turquesa”, lançada pela França sob mandato da ONU, durante o genocídio em Ruanda -

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2024

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Ex-ministro mexicano Genaro García Luna recebe sentença por tráfico de drogas - 12H00

CARACAS (Venezuela) - Primeira rodada de negociações entre o governo colombiano e os dissidentes das Farc - 23H00 (até 29)

Europa

PARIS (França) - Paris Fashion Week: alta costura - (até 27)

TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

Ásia-Pacífico

DALIAN (China) - Fórum Econômico Mundial em Dalian - (até 27)