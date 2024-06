A Argentina, atual campeã mundial e continental, buscará nos Estados Unidos conquistar sua 16ª Copa América e desempatar sua disputa pessoal com o Uruguai para ser a maior vencedora do torneio. No momento, ambos possuem 15 títulos do torneio.

Foi justamente na Copa América passada, disputada no Brasil, em 2021, que a 'Albiceleste' e o astro Lionel Messi tiraram das costas o peso de 28 anos sem títulos (a Copa América do Equador-1993 havia sido a última conquista).

Desde o triunfo em pleno Maracanã contra a seleção brasileira em 2021, os argentinos iniciaram uma trajetória de comemoração após comemoração que culminou com o tricampeonato mundial conquistado no Catar em dezembro de 2022. No meio desse caminho, houve a vitória da 'Finalíssima' sobre a campeã europeia Itália em Wembley, na Inglaterra, em junho do mesmo ano.

Agora, a Argentina lutará para superar seu arquirrival de mais de um século e vizinho do Rio de la Plata, o Uruguai, com quem divide o recorde de títulos da Copa América.

Os uruguaios, por sua vez, conquistaram seu último título em 2011, justamente na Argentina, onde derrotaram o Paraguai na final com uma seleção na qual se destacava um jovem Luis Suárez, que certamente disputará seu último torneio com a camisa da 'Celeste' nos Estados Unidos.

Com nove conquistas, o Brasil ocupa o terceiro lugar na lista dos vencedores da mais antiga competição de seleções do mundo, que é realizada desde 1916 e vai comemorar sua 48ª edição nos EUA.

Atrás das três potências sul-americanas, com dois títulos cada, aparecem Peru, Paraguai e Chile, e a tabela dos campeões é completada por Bolívia e Colômbia, com uma Copa América conquistada por cada um, ambos como anfitriões.

Lista de campeões da Copa América:

- campeão vice-campeão terceiro

Uruguai 15 6 7

Argentina 15 14 5

Brasil 9 12 7

Paraguai 2 6 7

Chile 2 4 5

Peru 2 1 7

Colômbia 1 1 5

Bolívia 1 1 -

México - 2 3

Honduras - - 1

Primeiros colocados por edição:

Ano-sede campeão vice-campeão terceiro

1916-Argentina Uruguai Argentina Brasil

1917-Uruguai Uruguai Argentina Brasil

1919-Brasil Brasil Uruguai Argentina

1920-Chile Uruguai Argentina Brasil

1921-Argentina Argentina Brasil Uruguai

1922-Brasil Brasil Paraguai Uruguai

1923-Uruguai Uruguai Argentina Paraguai

1924-Uruguai Uruguai Argentina Paraguai

1925-Argentina Argentina Brasil Paraguai

1926-Chile Uruguai Argentina Chile

1927-Peru Argentina Uruguai Peru

1929-Argentina Argentina Paraguai Uruguai

1935-Peru Uruguai Argentina Peru

1937-Argentina Argentina Brasil Paraguai

1939-Peru Peru Uruguai Paraguai

1941-Chile Argentina Uruguai Chile

1942-Uruguai Uruguai Argentina Brasil

1945-Chile Argentina Brasil Chile

1946-Argentina Argentina Brasil Paraguai

1947-Equador Argentina Paraguai Uruguai

1949-Brasil Brasil Paraguai Peru

1953-Peru Paraguai Brasil Uruguai

1955-Chile Argentina Chile Peru

1956-Uruguai Uruguai Chile Argentina

1957-Peru Argentina Brasil Uruguai

1959-Argentina Argentina Brasil Paraguai

1959-Equador Uruguai Argentina Brasil

1963-Bolívia Bolívia Paraguai Argentina

1967-Uruguai Uruguai Argentina Chile

1975-Sem sede Peru Colômbia Brasil

1979-Sem sede Paraguai Chile Brasil

1983-Sem sede Uruguai Brasil Peru

1987-Argentina Uruguai Chile Colômbia

1989-Brasil Brasil Uruguai Argentina

1991-Chile Argentina Brasil Chile

1993-Equador Argentina México Colômbia

1995-Uruguai Uruguai Brasil Colômbia

1997-Bolívia Brasil Bolívia México

1999-Paraguai Brasil Uruguai México

2001-Colômbia Colômbia México Honduras

2004-Peru Brasil Argentina Uruguai

2007-Venezuela Brasil Argentina México

2011-Argentina Uruguai Paraguai Peru

2015-Chile Chile Argentina Peru

2016-EUA Chile Argentina Colômbia

2019-Brasil Brasil Peru Argentina

2021-Brasil Argentina Brasil Colômbia

2024-EUA

