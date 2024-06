As autoridades alemãs anunciaram, nesta segunda-feira (17), a apreensão recorde de 35,5 toneladas de cocaína, principalmente no porto de Hamburgo (norte), durante uma investigação sobre uma rede criminosa que opera entre América Latina e Europa.

Estas apreensões, em um valor total de 2,6 bilhões de euros (2,78 bilhões de dólares ou 15 bilhões de reais), ocorreram entre abril e setembro de 2023 e representam "a maior quantidade total apreendida até a data no âmbito de uma investigação alemã", indicaram os serviços da polícia e da justiça envolvidos.

As drogas escondidas em contêineres marítimos foram descobertas no porto de Hamburgo (24,5 toneladas), em Roterdã nos Países Baixos (8 toneladas) e em Guayaquil, no Equador (3 toneladas).

Esta captura representa mais da metade do volume total de cocaína apreendido na Alemanha no ano passado, estimado pelas autoridades em 43 toneladas.

A Alemanha enfrenta "uma nova dimensão no fornecimento de cocaína", disse o chefe do departamento de investigação de alfândegas de Stuttgart, Ronald Lenz, em coletiva de imprensa.

A investigação identificou oito suspeitos com idades entre os 30 e os 54 anos, de nacionalidade alemã, azeri, búlgara, marroquina e turca, dos quais sete foram detidos. São suspeitos de terem agido por meio de empresas de fachada para transportar clandestinamente drogas por via marítima para a Europa.

