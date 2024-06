PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Netanyahu dissolve o gabinete de guerra

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Netanyahu dissolve o gabinete de guerra

Um funcionário de alto escalão do governo confirmou, nesta segunda-feira (17), a dissolução do gabinete de guerra de Israel, criado após os ataques sem precedentes de 7 de outubro do movimento islamista palestino Hamas, após a renúncia na semana passada do centrista Benny Gantz.

(Israel palestinos conflito governo, 790 palavras, já transmitida)

AMIKAM:

Pais de soldados israelenses esperam ansiosamente enquanto a guerra continua em Gaza

David, um israelense de 61 anos, vive ansioso desde que o seu filho foi enviado para combater na Faixa de Gaza, onde a guerra desencadeada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro não dá sinais de trégua.

(Israel conflito Palestinos família manifestação guerra, 530 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Argentinos liquidam 'joias da avó' na odisseia para sobreviver

É meio-dia no movimentado coração comercial de Buenos Aires e nem um único cliente entrou ainda na sapataria, mas os comércios vizinhos de compra de ouro fazem fila para liquidar as 'joias da avó' como último recurso para enfrentar a crise.

(Argentina pobreza joias, 650 palavras, já transmitida)

LIMA:

A sede do ouro no mundo consome a Amazônia peruana

Às margens do rio Madre de Dios, as balsas, como mosquitos, sugam o solo dia e noite em busca de ouro. A mineração ilegal avança de maneira voraz sobre a floresta amazônica no Peru, grande produtor mundial do metal precioso.

(Peru meio-ambiente minas, 980 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

França inicia campanha para eleições legislativas de alto risco para Macron

A França iniciou nesta segunda-feira (17) a campanha das eleições legislativas antecipadas pelo presidente Emmanuel Macron, com o objetivo de travar a extrema-direita em posição de força, mas que pode resultar em um desastre para sua aliança de centro.

(França eleições política parlamento, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

BRUXELAS:

Líderes da UE se reúnem em Bruxelas para debate sobre principais cargos do bloco

Os líderes da União Europeia (UE) participarão de um jantar informal em Bruxelas nesta segunda-feira (17) para discutir os chamados "top jobs", os principais cargos das instituições do bloco, em particular na Comissão e Conselho Europeu.

(UE eleições diplomacia política, 540 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Julgamento na Rússia do jornalista americano Gershkovich começará em 26 de junho

O julgamento do jornalista americano Evan Gershkovich, acusado de ter coletado informações para a CIA em uma fábrica de tanques russa e preso há mais de um ano, terá início em 26 de junho em Ecaterimburgo, no centro da Rússia.

(Rússia EUA mídia justiça conflito diplomacia espionagem Ucrânia, 510 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

MINA:

Peregrinação do hajj termina com pico de calor mortal na Arábia Saudita

A Arábia Saudita alertou, nesta segunda-feira (17), contra as temperaturas extremas em Meca, onde mais de uma dezena de mortes relacionadas ao calor foram confirmadas na grande peregrinação muçulmana, um dos maiores encontros religiosos do mundo.

(Arábia religião)

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

Gastos em armas nucleares aumentam com tensões geopolíticas, apontam estudos

As potências nucleares modernizaram seus arsenais atômicos devido ao aumento das tensões geopolíticas e aumentaram os gastos no setor em um terço nos últimos cinco anos, apontam dois estudos divulgados nesta segunda-feira.

(Armas diplomacia Suíça Suécia nuclear defesa, 570 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BRUXELAS:

Lei de Restauração da Natureza, a ferramenta da UE para recuperar ecossistemas

A Lei de Restauração da Natureza, adotada pelos membros da União Europeia nesta segunda-feira (17), tem como objetivo interromper a deterioração da biodiversidade e recuperar os ecossistemas atingidos, embora o plano original tenha sido diluído em uma amarga batalha política.

(UE meio-ambiente agricultura, 490 palavras, já transmitida)

ITTOQQORTOORMIIT:

Caçando com os inuítes na banquisa do Ártico, sob efeito do degelo

Em uma banquisa no Ártico, Hjelmer Hammeken avista uma foca perto de seu buraco no gelo. Vestido de branco, o caçador inuíte avança a passos lentos sobre a neve, deita-se e espera. Ao bater no chão com os pés, o animal ergue a cabeça e ele atira.

(Groenlândia clima animais tradições Ártico Dinamarca caça animais cultura lazer, 1200 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das partidas da Eurocopa: Romênia-Ucrânia, Bélgica-Eslováquia e Áustria-França

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

Paris, a capital dos esportes

Nadar na Fonte de Apolo em Versalhes, jogar tênis no Salão Oval da Biblioteca Nacional da França ou executar uma pirueta na Sainte-Chapelle, um grupo de atletas franceses posou para a AFP em Paris algumas semanas antes dos Jogos Olímpicos.

(França 2024 turismo Oly Paris, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com