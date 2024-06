A Noruega anunciou neste domingo (16) que destinará 1,1 milhões de coroas (cerca de 103 milhões de dólares, 552 milhões de reais na cotação atual) à Ucrânia para reparar suas infraestruturas energéticas, danificadas pelo conflito local, e garantir o fornecimento de eletricidade na ex-república soviética no próximo inverno.

De acordo com as últimas estimativas do governo ucraniano, o bombardeio russo das infraestruturas energéticas ucranianas levou a uma redução à metade da produção de eletricidade da Ucrânia desde o inverno passado.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, afirmou em comunicado que seu governo está em "constante diálogo com a Ucrânia sobre como utilizar estes fundos de forma mais eficaz" e reforçou que é importante começar a reparar as infraestruturas antes da chegada do inverno.

Mais de 11 milhões de dólares(58 milhões de reais) foram destinados a reparos de infraestruturas na região de Kharkiv, nordeste do país, duramente afetada por recentes ataques russos, segundo um comunicado publicado enquanto Store está na Suíça, participando da cúpula pela paz na Ucrânia.

Oslo também prometeu 75 milhões de coroas (cerca de 7 bilhões de dólares, 37 milhões de reais) para o período de 2023 à 2027, em ajuda militar e civil.

Estes fundos são doados anualmente devido as necessidades da Ucrânia, após o país ter sido invadido pela Rússia, em fevereiro de 2022.

