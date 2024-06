A Espanha apresentou a sua candidatura à conquista da Eurocopa da Alemanha com uma vitória contundente (3-0) sobre a Croácia neste sábado (15), no Estádio Olímpico de Berlim, na abertura do grupo B, completado por Itália e Albânia.

Fora da 'pole position' para vencer o torneio, compartilhada por França e Inglaterra segundo a maioria dos observadores, 'La Roja' mandou um aviso importante ao derrotar com autoridade a sólida seleção dos Balcãs, semifinalista há um ano e meio da Copa do Mundo do Catar.

O capitão Álvaro Morata (28') além de Fabián Ruiz (32') e Dani Carvajal (45'+2) marcaram os gols do triunfo espanhol ainda antes do intervalo.

O terceiro gol contou com a assistência do menino prodígio Lamine Yamal, que aos 16 anos e 11 meses se tornou o jogador mais jovem a disputar uma Eurocopa.

- Posse de bola espanhola -

"Ler os momentos do jogo". Rodri, o novo líder de 'La Roja', deixou claro. "Isso é o que temos que melhorar em comparação com torneios anteriores". Dito e feito pelos jogadores do técnico Luis de la Fuente.

Fiel ao seu costume, a Espanha começou o jogo controlando a posse de bola para se agrupar quando o eterno Luka Modric ordenou à sua equipe que ganhasse alguns metros e pressionasse a saída de bola a partir do meio do primeiro tempo.

Com este panorama, Fabián Ruiz levantou a cabeça e leu a desmarcação pelo centro de Morata, rápido e potente com o campo aberto, e que venceu a disputa com Marin Pongracic e superou o goleiro Dominik Livakovic.

Quatro minutos depois, o meio-campista do Paris Saint-Germain apareceu. Lamine Yamal atraiu defensores pela direita e tocou para Pedri. A bola chegou a Fabián Ruiz, que com sangue frio, ajeitou e chutou cruzado para o fundo da rede.

A Croácia chegou a criar boas oportunidades.

Mateo Kovacic quase marcou com um chute (30'), Marcelo Brozovic esbarrou na defesa de Unai Simón (34') e Josko Gvardiol tentou de pé esquerdo (41').

- Carvajal faz 3 a 0 -

Com a Croácia diminuindo seu ímpeto no ataque, o artilheiro do momento, o lateral-direito Carvajal, apareceu para marcar novamente depois de abrir o placar na final da Liga dos Campeões há duas semanas, na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund.

Desta vez, ele surgiu na primeira trave para mandar para a rede um cruzamento cheio de veneno de Lamine Yamal.

O atacante do Barça foi crescendo com o passar dos minutos, participando em dois gols e quase marcando após um presente do recuperado Pedri (53').

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, jogou definitivamente a toalha ao tirar de campo o ícone Modric faltando meia hora para o fim.

Nesta segunda etapa, a Espanha continuou mostrando uma falta de entrosamento de sua defesa.

Um erro de Unai Simón no lançamento da bola resultou no pênalti cometido por Rodri em Bruno Petkovic. O atacante teve sua cobrança defendida pelo goleiro e marcou no rebote. O árbitro anulou o gol por invasão da área.

Os croatas, que jogaram diante de um mar branco e vermelho nas arquibancadas do Estádio Olímpico (com 68.800 espectadores), não encontraram um consolo.

'La Roja' sai de Berlim com uma eficiência que a faz sonhar com o tetra depois das Eurocopas conquistadas em 1964, 2008 e 2012.

