O Borussia Dortmund anunciou nesta sexta-feira (14) o turco Nuri Sahin como seu novo técnico, após a saída de Edin Terzic, duas semanas depois de levar a equipe à final da Liga dos Campeões.

Sahin, que treinou o Antalyaspor da Turquia de 2021 a 2023, já estava no Dortmund desde dezembro como auxiliar de Terzic.

"É uma grande honra para mim ser o técnico do Borussia Dortmund", declarou o turco em comunicado.

"A partir do primeiro dia faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e trabalharemos com energia e paixão para que este clube tenha o maior sucesso possível", acrescentou o treinador de 35 anos, que foi campeão alemão pelo Dortmund como jogador em 2011.

O time fechou a temporada com um decepcionante quinto lugar na Bundesliga, mas chegou à final da Champions depois de eliminar equipes como Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain.

Na quinta-feira, Edin Terzic surpreendeu ao decidir deixar o Borussia Dortmund, depois de dez anos ocupando diferentes cargos no clube.

Com ele à frente, o time conquistou a Copa da Alemanha em 2021, ao término de um período como interino depois de ter substituído o suíço Lucien Favre.

Depois de voltar ao Dortmund em 2022, Terzic quase levou o Dortmund a quebrar uma hegemonia de dez anos do Bayern de Munique na temporada 2022/2023, brigando até a última rodada pelo título do Campeonato Alemão, que acabou ficando com o time bávaro.

sea-smk/iga/pm/cb