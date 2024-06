Os Estados Unidos fazem sua estreia como capital do futebol nos próximos anos com a Copa América, ponto de partida da grande aposta do país em um esporte ao qual historicamente pouco abriu as portas.

O torneio continental, o mais antigo do mundo entre seleções, será o primeiro dos grandes eventos que vão acontecer nos EUA nos próximos anos, com o Mundial de Clubes da Fifa em seu novo formado em 2025 e a Copa do Mundo de 2026, que o país irá organizar em conjunto com Canadá e México.

Os EUA, que também vão sediar os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, encaram um período decisivo em sua estratégia de consolidar o 'soccer' masculino, já que tanto a liga como a seleção femininas são referência em nível mundial há vários anos.

O ciclo que será inaugurado pela Copa América (20 de junho - 14 de julho) teve um inesperado preâmbulo com a chegada do astro argentino Lionel Messi ao Inter Miami há um ano.

O movimento de Messi colocou a MLS no mapa futebolístico global e despertou o interesse pelo futebol no maior mercado esportivo do mundo, mas por enquanto nenhuma outra grande estrela internacional foi pelo mesmo caminho.

A MLS continua crescendo enquanto luta para perder o rótulo de "liga de aposentadoria". A 'Messimania' enche estádios pelo país e contribuiu para que a competição batesse seu recorde de público na temporada passada.

- O mercado mais cobiçado -

Para o exterior, os EUA são um mercado prioritário das grandes equipes mundiais, que desejam aproveitar o auge vivido pelo futebol favorecido pela migração e as mudanças demográficas.

Várias seleções, especialmente latino-americanas, são recebidas com arquibancadas cheias em dezenas de amistosos que acontecem ano após ano no país.

Além disso, os maiores clubes do mundo reservam grandes espaços no calendário de pré-temporada para seus torcedores nos EUA, como Real Madrid e Barcelona, que em agosto farão seu terceiro "Clássico de verão" consecutivo.

O passo seguinte desta estratégia pode ser a organização de jogos de ligas nacionais, como fazem a NBA e a NFL em outros países.

"Em 2026, o futebol será o esporte número um neste país", previu o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em uma visita a Nova York há dois anos.

Os desafios a superar com essa meta são colossais. O 'soccer' continua tendo grandes dificuldades para conseguir espaço na cobertura midiática esportiva nos EUA, onde as poderosas ligas de futebol americano, basquete, beisebol e hóquei sobre gelo são dominantes.

No entanto, todas estas ligas, exceto a de beisebol, estarão em intertemporada enquanto a Copa América irá percorrer 14 estádios em todo o país.

Com mais de um milhão de ingressos vendidos para o torneio, que fará sua segunda edição nos EUA, depois da de 2016, o 'soccer' não quer deixar seu grande momento passar.

