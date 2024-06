Os portugueses Cristiano Ronaldo e Pepe, o alemão Toni Kroos, o croata Luka Modric e o francês Olivier Giroud: cinco jogadores que carregam muitas batalhas em suas costas e que presumivelmente disputarão o seu último grande torneio, com o desejo de encerrar a carreira internacional conquistando um título na Euro-2024.

. CR7 sonha com seu 2º título da Euro

CR7 é inoxidável, embora muitos o considerem ultrapassado como jogador da seleção portuguesa depois de ter sido relegado ao banco de reservas na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A sua transferência para o Al-Nassr da Arábia Saudita parecia uma aposentadoria dourada, mas o cinco vezes campeão da Bola de Ouro tinha mais para oferecer e, aos 39 anos, voltou a ser decisivo nas Eliminatórias para a Eurocopa (10 gols).

Assim, a era pós-Ronaldo ainda não chegou e o novo treinador Roberto Martínez contará com o ex-astro do Real Madrid para tentar levar Portugal ao título europeu, assim como o astro fez em 2016.

. Pepe baterá recorde na Alemanha

Mesmo que Portugal não conquiste o bicampeonato da Euro, Pepe, de 41 anos, um dos destaques do título na França há oito anos, deixará a Alemanha com um recorde. Durante a Euro-2024, ele se tornará o jogador mais velho a jogar uma edição do torneio, à frente do húngaro Gabor Kiraly e sua famosa calça de moletom cinza, de 40 anos e 86 dias quando a Hungria foi eliminada pela Bélgica (4-0) nas oitavas de final da Euro-2016.

Mais velho que Ronaldo, a missão de Pepe na Eurocopa é transferir a sua experiência para uma jovem e talentosa geração portuguesa que luta para se infiltrar entre as grandes favoritas França, Inglaterra e Alemanha.

. Modric: última chance com a Croácia

Depois da Copa do Mundo do Catar-2022, o futuro de Luka Modric na seleção de seu país parecia incerto. Um ano e meio depois, o 'maestro' da Croácia, de 38 anos, ainda está no centro das atenções depois de vencer a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, clube com o qual deverá renovar por mais uma temporada.

Perto da glória em três ocasiões com a camisa quadriculada (vice-campeão da Copa do Mundo de 2018, 3º no Mundial de 2022 e vice da Liga das Nações em 2023), Modric terá na Alemanha provavelmente uma última chance de dar um grande título ao seu país.

. Kroos fará sua despedida em casa

O elegante meio-campista alemão Toni Kroos, de 34 anos, que anunciou que pendurar as chuteiras após a Euro-2024 em seu país, conquistou a Liga dos Campeões com o Real Madrid no início de junho, uma sexta 'Orelhuda' para sua carreira (uma delas vencida quando jogava pelo Bayern de Munique) que marcou seu 23º título pelo clube 'merengue'.

Pilar das glórias do gigante espanhol, o campeão mundial de 2014 optou por se aposentar no auge, decisão aplaudida por muitas personalidades do futebol. Agora só lhe resta encerrar sua incrível carreira com um novo título pela 'Mannschaft', e em casa.

. Giroud: o adeus de um ídolo 'Bleu'

Um ídolo dos 'Bleus' se despede. Maior artilheiro da história da seleção francesa com 57 gols, Olivier Giroud, de 37 anos, decidiu se aposentar internacionalmente após a Euro-2024, que marcará o fim de sua brilhante aventura de mais de dez anos com a camisa dos 'Bleus'.

Depois de Hugo Lloris e Raphaël Varane no final de 2022, outro pilar do grupo de Didier Deschamps, que se sagrou campeão mundial em 2018 na Copa da Rússia, se despedirá da seleção francesa, mas não do futebol, já que na próxima temporada jogará na MLS pelo Los Angeles FC.

