O meia Nicolò Barella, convocado pela Itália para a disputa da Eurocopa na Alemanha (14 de junho - 14 de julho), renovou seu contrato com a Inter de Milão até 2029, anunciou o clube nesta terça-feira (11).

"Não hesitei nem por um segundo, acredito no projeto da Inter e queria formalizar antes do início da Euro", explicou Barella, citado em um comunicado dos 'nerazzurri'.

O jogador de 27 anos foi um dos pilares do time do técnico Simone Inzaghi na recente conquista do Campeonato Italiano. Entre todas as competições, disputou 48 jogos e marcou dois gols na temporada 2023/2024.

Revelado pelo Cagliari, Barella chegou à Inter em 2019 e conquistou pelo clube dois títulos da Serie A (2021 e 2024) e dois da Copa da Itália (2022 e 2023).

Campeão da Euro pela seleção italiana em 2021, o meia foi convocado pelo técnico Luciano Spalletti para disputar o torneio continental este ano.

Barella não participou do primeiro treino da 'Azzurra' na Alemanha nesta terça-feira porque sentiu um problema muscular no amistoso do último domingo contra a Bósnia, mas não preocupa para a Euro.

