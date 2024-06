Philipp Lahm, chefe do comitê organizador da Eurocopa 2024, que começa na próxima sexta-feira (14), afirmou em entrevista concedida à agência SID (filial da AFP) que o torneio será um sucesso se trouxer "uma maior coesão na sociedade alemã, mas também na Europa".

PERGUNTA: Com quais objetivos e ambições você aceitou a tarefa de organizar a Eurocopa?

RESPOSTA: "Queria organizar um torneio de acordo com o nosso tempo. Por isso, quis dar grande importância à durabilidade do ponto de vista social, ou seja, unir as pessoas, celebrar os valores comuns. No que diz respeito às relações sociais, a pandemia nos afetou e um evento deste tipo pode nos ajudar. Por outro lado, também queremos avançar na questão do meio ambiente".

P: Como fazer de um torneio uma grande festa?

R: "Existem muitos projetos para reunir as pessoas. Com certeza, também queremos fazer um torneio inclusivo, do qual todo o mundo possa participar, e que seja acessível a todos, por exemplo as pessoas com deficiência. Adaptamos o calendário dos jogos para que as equipes e seus torcedores não tenham que fazer longas viagens entre um jogo e outro".

P: Uma competição assim é sempre uma plataforma para temas políticos e sociais. Será o caso da Euro 2024?

R: "Com certeza. Acho, por exemplo, que a Eurocopa 2021 (adiada em um ano devido à pandemia de covid-19 e organizada em 11 países diferentes) provou que é possível. O que a cidade de Munique e sua população fizeram com as cores do arco-íris (em favor do coletivo LGBTQIA+) foi muito bonito de ver, principalmente para um muniquense como eu. A Euro 2024 pode ser utilizada a qualquer momento para defender nossos valores democráticos e europeus".

P: Em que momento o torneio será considerado um sucesso?

R: "Quando se notar uma maior coesão na sociedade alemã, mas também na Europa. Logo após a Eurocopa, os Jogos Olímpicos vão começar em Paris. Então vamos nos perguntar se estes dois eventos contribuíram para uma maior coesão na Europa. Gostaria que pelo menos a Eurocopa nos permita recuperar uma Alemanha mais unida".

P: Qual é a sua opinião sobre o trabalho do técnico Julian Nagelsmann à frente da seleção alemã.

R: "Parece que agora tomou as decisões corretas. Encontrou um sistema, a maneira como quer jogar. Os jogadores devem se encontrar um pouco melhor em campo e jogar mais juntos. Com a energia dos torcedores, o time tem grandes chances de ganhar".

