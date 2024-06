Jannik Sinner se tornou o primeiro italiano a alcançar o topo do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (10), com o espanhol Carlos Alcaraz, campeão de Roland Garros, como número 2 do mundo, à frente do sérvio Novak Djokovic.

Aos 22 anos, Sinner, semifinalista no Grand Slam parisiense e campeão do Aberto da Austrália em janeiro, tem 945 pontos de vantagem sobre Alcaraz, enquanto Djokovic, que liderava o ranking desde setembro, está a 1.165 pontos do italiano.

'Nole', de 37 anos, vive uma temporada complicada devido às lesões e sem grandes resultados. Apesar de ainda ter o recorde de semanas como número 1 do circuito (428) e ser o mais velho a ocupar o topo do tênis, o sérvio ainda não conquistou títulos em 2024.

Por sua vez, Alcaraz, de 21 anos, venceu seu terceiro Grand Slam em três finais disputadas. O espanhol foi número 1 do mundo em setembro de 2022, quando tinha 19 anos, o mais jovem da história.

Derrotado na final de Roland Garros por Alcaraz, o alemão Alexander Zvereve se manteve na quarta posição, à frente dos russos Daniil Medvedev (5º) e Andrey Rublev (6º).

O brasileiro mais bem colocado no ranking é Thiago Wild, na 71ª colocação. Próximo dele está Thiago Monteiro, em 76º, depois de subir dez posições.

- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 10 de junho de 2024:

1. Jannik Sinner (ITA) 9.525 pts (+1)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.580 (+1)

3. Novak Djokovic (SRV) 8.360 (-2)

4. Alexander Zverev (ALE) 6.885

5. Daniil Medvedev (RUS) 6.485

6. Andrey Rublev (RUS) 4.710

7. Casper Ruud (NOR) 4.025

8. Hubert Hurkacz (POL) 3.995

9. Alex De Miñaur (AUS) 3.845 (+2)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.775

11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.740 (-2)

12. Taylor Fritz (EUA) 3.090

13. Tommy Paul (EUA) 2.710 (+1)

14. Ben Shelton (EUA) 2.590 (+1)

15. Holger Rune (DIN) 2.540 (-2)

16. Ugo Humbert (FRA) 2.250

17. Alexander Bublik (CAZ) 2.150

18. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.075 (+3)

19. Sebastian Báez (ARG) 2.030 (+1)

20. Nicolás Jarry (CHI) 1.905 (-1)

...

71. Thiago Seyboth Wild (BRA) 750 (-13)

76. Thiago Monteiro (BRA) 715 (+10)

