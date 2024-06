Os búlgaros votam neste domingo (9) para eleger seus deputados, nas sextas eleições legislativas em três anos no país.

Com a queda do apoio a uma coalizão reformista, o partido conservador Gerb, do ex-primeiro-ministro Boiko Borisov, parece pronto para se apresentar como a principal força política no país mais pobre da União Europeia.

As pesquisas estimam cerca de 25% dos votos para o Gerb, com vantagem de dez pontos percentuais sobre os reformistas da coalizão PP/DB, que não conseguiram manter a força gerada há três anos.

Em 2020, protestos maciços contra a corrupção levaram à queda de Borisov, de 64 anos, após quase uma década no poder, isolando-o politicamente.

Estima-se que Gerb continue procurando aliados para governar, mas os analistas observam uma forte possibilidade de novas eleições antecipadas no outono (no hemisfério norte).

O pleito atual acontece simultaneamente às eleições europeias, nas quais se esperam resultados semelhantes, uma vez que os reformistas perderam espaço.

Os locais de votação abriram no domingo às 07h00 (01h00 em Brasília) e encerrarão às 20h00. Espera-se uma baixa participação devido à apatia dos eleitores.

"Sempre votei, mas estou ficando sem paciência", afirmou o dentista Stefan Dinev, de 39 anos.

Segundo especialistas, os eleitores poderiam punir os reformistas do PP/DB por terem concordado em governar com o Gerb, depois de tê-los acusado repetidamente de corrupção.

As legendas deixaram de lado suas diferenças para formar um governo pró-Ocidente que garantiria o apoio da Bulgária, tradicionalmente próximo da Rússia, à Ucrânia face à invasão russa. Contudo, a frágil aliança ruiu em abril, após apenas nove meses no poder.

