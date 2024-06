O astro Luis Suárez, de 37 anos e maior artilheiro da história da seleção do Uruguai, vai disputar a Copa América 2024 nos Estados Unidos, anunciou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) neste sábado (8), ao apresentar a lista de 26 jogadores convocados pelo técnico Marcelo Bielsa.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, a AUF confirmou a convocação de Suárez, que havia retornado à seleção para a rodada dupla de novembro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Argentina e Bolívia, após um ano sem atuar pela 'Celeste', desde o Mundial de 2022.

Encabeçada pelo atacante do Inter Miami, a lista de convocados de Bielsa também conta com outros nomes de destaque como Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) e Sergio Rochet (Internacional).

O Uruguai está no Grupo C da Copa América junto com Bolívia, Estados Unidos e Panamá. A 'Celeste' estreia contra a seleção da casa no dia 1º de julho, em Kansas City.

- Lista de convocados do Uruguai para a Copa América:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional/BRA), Santiago Mele (Junior/COL) e Franco Israel (Sporting/POR).

Defensores: Ronald Araújo (Barcelona/ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid/ESP), Nicolás Marichal (Dínamo Moscou/RUS), Matías Viña (Flamengo/BRA), Lucas Olaza (Krasnodar/RUS), Mathías Olivera (Napoli/ITA), Sebastián Cáceres (América/MEX) e Guillermo Varela (Flamengo/BRA).

Meio-campistas: Nahitan Nández (Al-Qadisiyah/ASA), Manuel Ugarte (PSG/FRA), Rodrigo Bentancur (Tottenham/ING), Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Emiliano Martínez (Midtjylland/DIN), Nicolás de la Cruz (Flamengo/BRA) e Giorgian De Arrascaeta (Flamengo/BRA).

Atacantes: Agustín Canobbio (Athletico-PR/BRA), Brian Rodríguez (América/MEX), Brian Ocampo (Cádiz/ESP), Facundo Pellistri (Granada/ESP), Maximiliano Araújo (Toluca/MEX), Cristian Olivera (Los Angeles FC/EUA), Darwin Núñez (Liverpool/ING) e Luis Suárez (Inter Miami/EUA).

cl/cb