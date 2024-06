A Inglaterra, finalista em 2021, chega à Eurocopa-2024 novamente como uma das favoritas à conquista do título, mas terá de confirmar esse sentimento em campo, começando por superar um grupo C que conta também com Dinamarca, Eslovênia e Sérvia.

- Geração dourada busca fim do jejum -

A explosão de Jude Bellingham, o ano incrível de Harry Kane em Munique e a maturidade de jogadores como Phil Foden e Declan Rice fazem do elenco dos 'Three Lions' um dos mais completos e com maior poder de fogo no ataque.

Será 2024 finalmente o ano em que acontecerá o tão esperado título internacional, o primeiro desde a Copa do Mundo de 1966? Desde a chegada de Gareth Southgate ao comando do time, a Inglaterra deu um passo à frente nas competições internacionais, mas sem atingir o objetivo final.

Em campo, a equipe será comandada por Kane e Bellingham, que brilharam nos seus novos clubes, Bayern Munique e Real Madrid respectivamente. Os 'Três Leões' também podem contar no ataque com Foden, eleito jogador do ano da Premier League.

Também se destaca Declan Rice no comando do meio-campo, acompanhado por Trent-Alexander Arnold, deslocado por Southgate da lateral, posição que costuma ocupar no Liverpool.

A partida contra o adversário teoricamente mais difícil será na segunda rodada, contra a Dinamarca.

- Hojlund, a pólvora da 'Dinamite Vermelha' -

Os jogadores comandados pelo técnico Kasper Hjulmand chegam à Alemanha liderados no ataque por Rasmus Hojlund, que acaba de completar a sua primeira temporada no Manchester United, ao lado do veterano Christian Eriksen, um dos rostos mais identificáveis da Dinamarca.

O jovem Hojlund, de 21 anos, teve um início de temporada difícil em Old Trafford, mas a partir de fevereiro finalmente encontrou a sua melhor versão e terminou a temporada no clube com 16 gols nos 43 jogos que disputou como 'Red Devil'.

A Dinamarca, campeã europeia em 1992, precisará prolongar o grande momento de Hojlund, que com a 'Red Dynamite' marcou 7 gols nas Eliminatórias para a Eurocopa, um deles contra a Eslovênia, seu primeiro adversário no torneio.

- A 'muralha' Oblak e o 'matador' Sesko -

De volta a uma fase final da Eurocopa após 24 anos de espera, a Eslovênia aparece como a seleção mais fraca do grupo, mas tem dois nomes nos quais deposita suas esperanças de surpreender.

Jan Oblak, um dos goleiros mais sólidos da Europa pelo Atlético de Madrid, também é capitão da sua seleção. No banco, Matjaz Kek, em sua segunda passagem como técnico, também conta com um atacante de comprovada qualidade na Bundesliga: Benjamin Sesko, autor de 14 gols no campeonato alemão pelo RB Leipzig nesta temporada, que também marcou 5 gols nas Eliminatórias para a Euro-2024.

O goleiro e o atacante são os dois maiores trunfos da Eslovênia para sonhar com uma primeira classificação histórica para as oitavas de final.

- Sérvia aposta no imparável Mitrovic -

Assim como acontece com a Eslovênia, a Sérvia também regressa à fase final da Eurocopa após uma ausência de 24 anos. O incansável Alenksandar Mitrovic, de 29 anos, voltou a brilhar nas Eliminatórias, marcando 5 gols.

O atual jogador do saudita Al Hilal, maior artilheiro da história de sua seleção com 57 gols em 90 jogos, tem a passagem de bastão entre gerações garantida graças a dois atacantes de alto nível: Dusan Vlahovic (Juventus) e Dusan Tadic (Milan).

O calendário não dará trégua aos jogadores comandados pelo técnico Dragan Stojkovic. Eles vão iniciar sua participação no torneio contra a favorita Inglaterra e fecharão a fase de grupos contra a Dinamarca, o que torna quase obrigatória uma vitória sobre a Eslovênia.

