O goleiro do Stuttgart Alexander Nübel foi retirado da lista de 26 jogadores da Alemanha enviada à Uefa para a disputa da Euro 2024 em casa (de 14 de junho a 14 de julho), principalmente devido a dúvidas sobre as condições físicas do atacante Leroy Sané.

Na lista anterior de 27 jogadores apresentada em meados de maio, o técnico alemão Julian Nagelsmann previa disputar o torneio continental com quatro goleiros, mas teve que mudar os planos.

"Não tem nada a ver com as atuações de Alex, ele se integrou muito bem ao grupo, fez bons treinos. Conversei com ele, ele faz parte do futuro conosco na DFB", explicou Nagelsmann, antes de enfrentar a Grécia em Mönchengladbach no último amistoso da 'Mannschaft' antes da partida de abertura da Euro 2024, no dia 14 de junho, em Munique, contra a Escócia.

Nagelsmann explicou que diante das dúvidas quanto às condições físicas de Sané optou por ter mais um jogador de campo em detrimento de um goleiro.

--- Lista dos 26 convocados da Alemanha para a Euro-2024:

Goleiros (3): Oliver Baumann (Hoffenheim/ALE), Manuel Neuer (Bayern de Munique/ALE), Marc-André ter Stegen (Barcelona/ESP)

Defensores (9): Waldemar Anton (Stuttgart/ALE), Benjamin Henrichs (RB Leipzig/ALE), Joshua Kimmich (Bayern de Munique/ALE), Robin Koch (Eintracht Frankfurt/ALE), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart/ALE), David Raum (RB Leipzig/ALE), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/ALE), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen/ALE)

Meio-campistas (8): Robert Andrich (Bayer Leverkusen/ALE), Chris Führich (Stuttgart/ALE), Pascal Gross (Brighton/ING), Ilkay Gündogan (Barcelona/ESP), Toni Kroos (Real Madrid/ESP), Jamal Musiala (Bayern de Munique/ALE), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique/ALE), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/ALE)

Atacantes (6): Maximilian Beier (Hoffenheim/ALE), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund/ALE), Kai Havertz (Arsenal/ING), Thomas Müller (Bayern de Munique/ALE), Leroy Sané (Bayern de Munique/ALE), Deniz Undav (Stuttgart/ALE)

