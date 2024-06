Os preços do petróleo fecharam praticamente estáveis nesta sexta-feira, em um mercado que recebeu sinais contraditórios.

O preço do barril do Brent para agosto caiu 0,31%, aos US$ 79,62, e o do WTI para julho fechou estável (-0,02%), aos US$ 75,53.

“No começo do dia, os preços foram sustentados pelas declarações da Opep+, que afirmou que o plano de redução progressiva dos cortes de produção pode ser alterado em função das condições do mercado”, explicou o analista.

Mais tarde, o mercado recebeu os dados sobre o emprego nos Estados Unidos, que deram conta de um volume de postos de trabalho criados bem superior ao esperado. "Esse relatório indica que os cortes de juros pelo Fed ainda são um sonho distante", indicaram analistas da Wells Fargo.

Taxas altas por mais tempo "terão impacto na demanda de petróleo e nos preços", disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

