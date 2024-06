Um tribunal alemão arquivou nesta sexta-feira (7) o processo contra Alexander Zverev, acusado de agredir uma ex-namorada, depois que um acordo foi alcançado, no momento em que o tenista está em Paris para disputar o torneio de Roland Garros.

Brenda Patea, ex-companheira do atual número 4 do ranking mundial, "não está mais interessada em prosseguir com a acusação", afirmou Inga Wahlen, porta-voz dos tribunais criminais de Berlim.

A denunciante e o tenista teriam solucionado "pacificamente o conflito, também pensando no interesse de seu filho", disse.

Zverev aceitou pagar 200.000 euros (217.000 dólares, 1,14 milhão de reais) no âmbito do acordo, no prazo de um mês. . O tribunal validou o acordo extrajudicial entre as partes, sem revelar o conteúdo.

Os advogados de Zverev, que disputa nesta sexta-feira as semifinais de Roland Garros contra o norueguês Casper Ruud, afirmaram em um comunicado que o jogador "continua se considerando inocente".

As audiências do caso começaram na semana passada em Berlim, mas sem a presença de Zverev, que estreou em Roland Garros no dia 27 de maio, quando venceu o espanhol Rafael Nadal na primeira rodada do Grand Slam francês.

O tenista alemão foi multado em 450 mil euros em outubro do ano passado, mas apresentou recurso contra a sentença. Zverev foi acusado de "maltratar fisicamente" a denunciante durante uma briga e de "ter atentado contra sua saúde", segundo o tribunal.

A defesa de Alexander Zverev rejeitou a acusação de maus-tratos e denunciou "acusações pouco confiáveis e contraditórias", segundo o advogado do atleta, Alfred Dierlamm.

Alexander Zverev tem 22 títulos no circuito profissional. Ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, venceu o ATP Finals em duas ocasiões (2018, 2021) e seis Masters 1000 (Roma 2017 e 2024, Montreal 2017, Madri 2018 e 2021, Cincinnati 2021).

