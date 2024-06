A Holanda venceu o Canadá por 4 a 0 em amistoso de preparação para a Euro 2024, nesta quinta-feira (6), no estádio De Kuip, em Roterdã.

A 'Oranje' do técnico Ronald Koeman, demorou a deslanchar e venceu com todos seus gols marcados só no segundo tempo, por Memphis Depay (50'), Jeremie Frimpong (57'), Wout Weghorst (63') e Virgil Van Dijk (83').

A Holanda, campeã europeia uma vez em sua história (na edição de 1988), está no Grupo D, junto com França, Polônia e Áustria, no torneio que será disputado de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha.

Já o Canadá vai fazer o jogo de abertura da Copa América dos Estados Unidos contra a Argentina, atual campeã continental e mundial, daqui a duas semanas, no dia 20 de junho. Os canadenses estão no Grupo A, que tem também Peru e Chile.

