A casa de alta-costura Chanel anunciou nesta quinta-feira a saída de sua diretora criativa, Virginie Viard.

"Chanel confirma a saída de Virginie Viard, após uma rica colaboração de cinco anos como diretora criativa das coleções de moda", afirmou o grupo em comunicado.

"Uma nova direção criativa para a casa será anunciada em momento oportuno. A coleção de alta-costura outono-inverno 2024-2025 será apresentada como previsto no dia 25 de junho na Ópera Garnier", acrescentou.

Virginie Viard, 62 anos, assumiu esta prestigiosa e exigente posição em 2019, após a morte do lendário estilista Karl Lagerfeld. Antes, trabalhou ao seu lado por mais de 20 anos.

Durante seus cinco anos criando coleções Chanel, as vendas atingiram recordes, com quase 20 bilhões de dólares em 2023 (mais de 100 bilhões de reais), "mais um ano excepcional" segundo a empresa, com um aumento de 14,6%.

Seu trabalho, tanto no 'prêt-à-porter' quanto na alta costura, porém, foi criticado no mundo da moda por seu estilo às vezes incerto e pouco arriscado.

Uma de suas coleções mais elogiadas foi a de março, inspirada no balneário de Deauville.

Sempre vestida com t-shirt e calças pretas, a francesa costuma ser discreta na imprensa e em suas intervenções, ao contrário de seu extravagante mentor.

hh/pel/jz/avl/pc/jc