A Alemanha, tricampeã da Eurocopa e anfitriã na edição de 2024, é a grande favorita no Grupo A do torneio, que começa no dia 14 de junho, com o jogo de abertura contra a Escócia.

- No ritmo de Kroos -

Depois de um ano de 2023 para esquecer, com a demissão do técnico Hansi Flick durante a data Fifa de setembro, a Alemanha recuperou prestígio nos últimos meses com Julian Nagelsmann no comando da equipe.

A principal decisão do treinador foi promover a volta de Toni Kroos, aposentado da seleção desde 2021, que decidiu retornar para a disputa da Euro em casa.

O torneio continental será "a última dança" de Kroos como jogador, já que o meia anunciou que irá encerrar a carreira após a participação da Alemanha.

- Escócia: lesões e apoio da torcida -

A Escócia tem mais jogadores lesionados do que gols marcados antes da Eurocopa, mas o capitão Andy Robertson e a equipe sentem o apoio dos 200 mil torcedores que são esperados na Alemanha para ser a surpresa da competição.

A 39ª seleção do ranking da Fifa mostra evolução e regularidade desde a chegada do técnico Steve Clark, em 2019. Depois de conseguir o acesso à elite da Liga das Nações da Uefa, a Escócia vai disputar a Eurocopa pela segunda vez consecutiva, num total de quatro participações.

Nas Eliminatórias, foi a segunda colocada do grupo atrás da Espanha, que derrotou por 2 a 0 em casa, uma vitória para mostrar que pode enfrentar qualquer adversário.

Mas o otimismo diminuiu desde então, dado o grande número de desfalques por lesão e os maus resultados. Foram derrotas consecutivas para Inglaterra, Espanha, França, Holanda e Irlanda do Norte. No último amistoso, uma vitória com dificuldades sobre Gibraltar por 2 a 0.

- Hungria: Szoboszlai no comando -

Dirigida pelo italiano Marco Rossi, a Hungria chega à Eurocopa depois de terminar na primeira posição de seu grupo nas Eliminatórias, à frente da Sérvia.

Seleção história do futebol europeu que decaiu nas últimas décadas, a Hungria volta a ter nomes de destaque no continente, como o capitão Dominik Szoboszlai, contratado pelo Liverpool nesta temporada. Outros jogadores importantes são o goleiro Péter Gúlacsi e o zagueiro Willi Orban.

Com a provável liderança da Alemanha no Grupo A, a Hungria deve brigar pela segunda vaga com Escócia e Suíça. As oitavas de final também terão os quatro melhores terceiros colocados entre as seis chaves.

- Suíça, sempre regular -

Presente nas fases finais das grandes competições nos últimos anos, a Suíça foi às quartas de final da última Eurocopa, passando pela então campeã mundial França nas oitavas.

O time suíço será novamente liderado pelo capitão Granit Xhaka, de 31 anos, que chega depois de comandar o Bayer Leverkusen na surpreendente temporada que terminou com os títulos da Copa da Alemanha e da Bundesliga.

Além dele, outros nomes de destaque da Suíça são o experiente goleiro Yann Sommer (35 anos), da Inter de Milão, e o zagueiro Manuel Akanji (28), do Manchester City.

Xhaka foi eleito o "segundo jogador mais impactante" da temporada pelo Observatório de Futebol de Neuchatel, atrás apenas do meio-campista espanhol Rodri, do Manchester City, graças a sua consistência na distribuição do jogo e na recomposição.

"Ele é o chefe da Suíça e no Leverkusen. Prefiro não vê-lo na partida da fase de grupos contra nós na Euro", disse Rüdi Voller, diretor esportivo da Alemanha.

