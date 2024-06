Governantes de países latino-americanos, bem como representantes da União Europeia e seus países-membros, comemoraram a vitória nas eleições de domingo (2) de Claudia Sheinbaum, a primeira mulher a se tornar presidente do México.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, classificou como "histórica" a eleição da esquerdista de 61 anos e lhe desejou "sucesso em sua gestão". "Conte com a disposição cubana para continuar fortalecendo a carinhosa irmandade que une nossos povos", afirmou o mandatário.

O governo sandinista da Nicarágua, chefiado por Daniel Ortega, felicitou a "companheira Claudia" e mostrou sua "disposição para trabalhar juntos, em todos os campos" em benefício de ambos os países.

"Temos certeza de que sua seriedade, firmeza e amor demonstrado pelo México e suas famílias serão fatores decisivos para seu sucesso", acrescentou.

O chefe de Estado da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, parabenizou Sheinbaum "por conquistar a presidência democraticamente", em sua conta na rede social X.

Já Xiomara Castro, a primeira presidente de Honduras, felicitou sua contraparte.

"Como primeira mulher presidente de Honduras, estendo minhas sinceras felicitações à primeira mulher presidente eleita do México, @Claudiashein, por ter alcançado uma contundente vitória eleitoral de mãos dadas com o povo do México e nosso amigo @lopezobrador_. Concordamos por telefone em trabalhar juntas pela unidade da América Latina e do Caribe", disse no X.

A Guatemala se manifestou através de seu mandatário, Bernardo Arévalo, que ressaltou que o "México elegeu sua primeira Presidenta" e que "junto a ela celebra um povo fortalecido pela democracia e a esperança de um futuro melhor".

Segundo Arévalo, seu país é um "aliado disposto a trabalhar em conjunto para aumentar a solidariedade, o respeito pela vida e a prosperidade geral" de ambas as nações.

O presidente da Bolívia, o esquerdista Luis Arce, celebrou a "vitória contundente" que a "irmã" Sheinbaum obteve, fazendo "história" como a primeira mulher a liderar o governo. "Estamos convencidos de que as relações entre nossos povos serão fortalecidas para continuarmos a trilhar o caminho da fraternidade, da cooperação e da solidariedade", disse Arce no X, defendendo a integração regional e "um mundo multipolar".

O mandatário uruguaio Luis Lacalle Pou desejou "sucesso" na gestão da mexicana e afirmou que trabalhará para "fortalecer ainda mais os laços entre nossos países".

Outra das reações veio do Panamá, cujo presidente Laurentino Cortizo também desejou "sucesso" em seu cargo e parabenizou o povo mexicano "pelo exercício democrático realizado".

Na Europa, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, comemorou a vitória de Sheinbaum: "Finalmente... Pela primeira vez na sua história, o México terá uma mulher à frente da Presidência". "Continuaremos trabalhando para fortalecer as relações entre Espanha e México", acrescentou.

A presidente da Comissão Europeia (o braço executivo da UE), Ursula von der Leyen, por sua vez, celebrou no X "sua eleição histórica como a primeira mulher presidente do México".

"Espero fortalecer as nossas relações bilaterais sob a sua liderança", ressaltou a alta funcionária.

