O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu neste sábado (1º) reduzir o número de migrantes que entram no Reino Unido, em resposta a um dos temas-chave das próximas eleições.

"Escutem bem, vou reduzir os números de migrantes", declarou Starmer, favorito para derrotar o governante Partido Conservador no pleito de 4 de julho, em entrevista ao jornal The Sun.

O líder trabalhista detalhou pela primeira vez os planos de seu partido desde que a campanha começou há duas semanas.

No atual governo do premiê Rishi Sunak, a entrada de migrantes subiu para 685.000 no ano passado, mais que o triplo de 2019, quando os conservadores venceram uma eleição com a promessa de reduzir a imigração.

Este é um dos temas centrais das eleições. De acordo com uma pesquisa do YouGov divulgada neste sábado, 18% dos entrevistados consideram a imigração o tema mais importante da campanha.

Starmer não deu um prazo ou números exatos para essa redução, mas assinalou que sua prioridade será aprovar leis para diminuir a imigração, disse ele ao The Sun.

O plano pretende punir os empregadores que contrariam as leis trabalhistas, como evitar as fiscalizações sanitárias e de segurança ou pagar menos que o salário-mínimo, impedindo-os de trazer trabalhadores do exterior.

Starmer passou a adotar um discurso mais severo em temas de fronteira e migração do que seus antecessores, o que condiz com seu esforço para levar o Partido Trabalhista em direção ao centro para voltar a governar depois de 14 anos na oposição.

Os trabalhistas disseram que vão eliminar o plano dos conservadores de enviar os solicitantes de asilo a Ruanda, que Sunak admitiu que não seria implementado antes da eleição.

Starmer indicou que, em seu lugar, vai direcionar os esforços no combate às organizações de traficantes de pessoas que levam os solicitantes de asilo pelo Canal da Mancha em pequenas embarcações.

aks/tw/mas/atm/rpr