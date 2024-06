"Vencer e vencer, isso é o Real Madrid": as comemorações na capital espanhola começaram assim que o árbitro deu o apito final na decisão deste sábado (1º) no estádio de Wembley, com a vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund.

"Conseguimos, mais uma vez! É difícil de acreditar, tivemos que sofrer em cada rodada para chegar até aqui", resumiu Fran, sócio de 33 anos, na saída do estádio Santiago Bernabéu, onde a final foi transmitida em um telão para quase 70.000 espectadores.

No primeiro tempo a torcida sofreu com o domínio do Borussia Dortmund, mas no segundo o gigante da capital espanhola acordou para voar rumo ao décimo quinto título de campeão europeu.

"Nunca nos cansaremos de vencer. O Real Madrid é assim. Ganhar e ganhar. Acho que com o que está por vir, isso é apenas o começo", acrescentou Fran, se referindo ao previsível anúncio nos próximos dias da contratação de Kylian Mbappé.

Carlos, de 19 anos, outro torcedor do Real Madrid, estava radiante.

"Estamos habituados, até nos parece fácil! Embora até ao primeiro gol tenhamos sofrido muito", afirmou, se referindo ao gol de Dani Carvajal, aos 74 minutos, que abriu o caminho para o triunfo antes de Vinicius fazer 2 a 0 aos 83 minutos.

"Isso é uma loucura!", exclamou Gema, torcedora do Real de 42 anos, quase à beira das lágrimas. "Hesitei em sair antes do primeiro gol. Graças a Deus fiquei", disse ela, com um suspiro de alívio.

"Não tenho palavras. Minha mãe não entende nada de futebol e me perguntou o que eu fazia aqui. Sempre adorei o Real Madrid, não sei explicar", disse ela, mostrando sua tatuagem na coxa, com a imagem do troféu da Liga dos Campeões e do escudo do Real Madrid.

As comemorações que começaram dentro do estádio continuaram depois pelas ruas da capital, com um concerto de buzinas e até fogos de artifício, enquanto milhares de torcedores se dirigiam à Plaza de Cibeles, onde os torcedores costumam comemoram seus títulos.

Muitos tinham a intenção de continuar a festa até tarde. O regresso a casa dos 'heróis de Wembley' é esperado neste domingo, com a entrega do troféu numa noite de festa no Bernabéu, que com o sucesso do Real Madrid e a lotação nos dois shows de Taylor Swift no meio da semana teve uma semana intensa.

ati/dr/mas/aam